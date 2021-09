Vous voulez essayer la nouvelle caméra drone d’Amazon ? Vous devez vous inscrire dès maintenant

Les drones à caméra existent depuis des années et les caméras de sécurité à domicile existent depuis des décennies. Ce n’était qu’une question de temps avant que ce chocolat et ce beurre de cacahuète ne soient réunis dans un emballage sucré et facile à utiliser, et aujourd’hui nous avons ce goût délicieux avec la Ring Always Home Cam, qui a été taquinée il y a un an et est enfin prête prendre son envol. Ce système de drone vous permet de programmer des trajectoires de vol personnalisées pour une surveillance régulière et de l’utiliser pour suivre l’endroit où d’autres caméras ou capteurs Ring Alarm ont été déclenchés. Cela vous permettra de voir si quelqu’un est entré par effraction dans la maison ou si votre chien brutal a encore une fois ouvert la porte du patio.

La caméra Always Home est dotée d’une caméra avec une résolution de 1080p qui peut vous permettre de voir plusieurs perspectives sur une alerte ou l’activité à l’intérieur de votre maison, bien que le drone ne puisse voler que quelques minutes avant de devoir se recharger. Il ne peut pas non plus voler entre les niveaux, donc les maisons à deux étages en auraient besoin d’un à chaque niveau.

Cela pourrait coûter cher car Amazon facture 249 $ pièce pour ces drones – et vous aurez besoin de Ring Protect en plus de cela pour enregistrer ou partager tout ce qui va au-delà de la vue en direct actuelle de la caméra. Bien sûr, la caméra Always Home peut également vous faire économiser de l’argent en surveillant plusieurs zones à l’intérieur de votre maison – ce modèle de première génération n’est pas conçu pour une utilisation en extérieur – et en étant capable de voir les zones difficiles à couvrir pour les caméras fixes.

Si cela semble bien convenir à votre maison, vous voudrez vous diriger vers la liste Amazon de la Ring Always Home Cam et accrocher une invitation dès maintenant avant que la liste ne se remplisse.

