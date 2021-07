Vous voulez être payé 10 000 $ pour prendre des vacances ? Postulez pour votre chance d’ici ce soir • .

Alors que de plus en plus de personnes continuent de se faire vacciner contre le virus COVID-19, certains aspects de la vie pré-pandémique commencent à revenir. Comme une augmentation des voyages d’agrément, avec des avions qui sont plus pleins ces jours-ci et des destinations de voyage à travers le pays qui voient une augmentation du nombre de visiteurs – désireux de sortir enfin de leur bulle de coronavirus de 18 mois. Bien sûr, la prévalence de la variante Delta COVID peut freiner cela un peu plus longtemps. Du moins, pour certains voyageurs potentiels. Pour ceux d’entre vous qui pensent pouvoir sortir de la ville en toute sécurité maintenant ? Eh bien, le moment est peut-être venu pour certains d’entre vous de rechercher de bonnes affaires de voyage.

Alors, comment est-ce pour une offre exceptionnelle ? Une entreprise promet de payer 10 000 $ à deux personnes qu’elle choisit pour rester dans des maisons de plusieurs millions de dollars au cours d’un voyage de 10 jours.

Meilleure offre du jour Comment ces prises intelligentes Alexa très populaires sont-elles en vente pour seulement 3,75 $ chacune ? ! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (40 %) Acheter maintenantCode coupon : LJFPY4K4 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les offres de voyage ne sont pas meilleures que cela

Cette société est le service de location de luxe à court terme AvantStay, qui accepte les candidatures pour ce concert jusqu’à ce soir (22 juillet). La date limite est 11:59 PST, et les candidats doivent être âgés de 21 ans ou plus. L’une des seules autres exigences est que les candidats soient « avertis des médias sociaux, avec une grande expérience de la publication sur TikTok ou Instagram Reels ».

Voici comment postuler : Rendez-vous sur la page de candidature de l’entreprise. Vous devrez soumettre jusqu’à quatre TikToks ou Instagram Reels qui expliquent pourquoi vous et un partenaire devriez être choisis. C’est parce que, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, il s’agira d’une offre de voyage pour deux personnes. Cela pourrait inclure votre autre significatif, un ami, un parent – n’importe qui. De plus, vous devrez soumettre un paragraphe expliquant pourquoi vous pensez qu’AvantStay devrait vous choisir.

Ce que les gagnants obtiennent

Selon AvantStay, les gagnants seront hébergés dans trois maisons de vacances haut de gamme à Coachella Valley, en Californie, et à Scottsdale, en Arizona, pendant 10 jours. Tout en visitant également d’autres propriétés incroyables en cours de route.

«En plus des séjours gratuits à Moonshine, Primrose et Black Rock, nous couvrirons tous les frais de transport et fournirons des repas via notre service de conciergerie de stockage de réfrigérateur», explique le site Web de l’entreprise. « Le duo expérimentera et documentera des activités amusantes organisées par l’équipe d’AvantStay. Pensez aux balades en montgolfière, aux dîners de chef privés et aux massages au bord de la piscine!”

La vidéo ci-dessous explique un peu plus sur ce qui ressemble certainement à un travail de rêve. Mais, encore une fois, cela ne devrait pas être interprété comme une approbation tacite d’une sorte que les voyages sont sûrs et normaux et que tout le monde devrait sortir comme avant. Faites attention à votre situation locale en ce qui concerne le virus, les taux de vaccination, etc., et soyez également conscient de ces mêmes tendances où que vous souhaitiez vous rendre.

Meilleure offre du jour Comment ces prises intelligentes Alexa très populaires sont-elles en vente pour seulement 3,75 $ chacune ? ! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (40 %) Acheter maintenantCode coupon : LJFPY4K4 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission