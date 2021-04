Vous voulez faire exploser votre musique sur TikTok? Voici 8 conseils éprouvés

De nombreux artistes, dont créateurs en plein essor et actes établis de même, ont connu un succès commercial substantiel grâce aux tendances virales de TikTok. Mais quel est le secret pour faire exploser votre musique sur TikTok?

Playlist Push a fait ses preuves sur les listes de lecture Spotify, autrefois le champ de bataille le plus important pour développer votre musique. Mais c’était avant l’explosion de TikTok, et Playlist Push a commencé à se diversifier en conséquence pour aider les artistes à développer leur carrière sur l’application vidéo de forme courte. Maintenant que TikTok semble être là pour rester aux États-Unis, Playlist Push a uni ses forces avec Digital Music News pour distiller les meilleurs conseils de pro pour faire exploser votre musique sur cette plate-forme à croissance rapide. Prendre plaisir.

1. Clouez le clip audio

Clouer le clip audio – le segment de 15 à 60 secondes qui est lu lorsque les créateurs sélectionnent une chanson – est impératif. La majorité des vidéos TikTok durent de 10 à 15 secondes (et contiennent de 10 à 15 secondes de musique), mais les distributeurs définissent généralement les clips sonores des chansons comme leurs 15, 30 ou 60 premières secondes par défaut.

C’est le principal obstacle aux réalisations promotionnelles sur le service, car le clip audio doit présenter les 15 secondes les plus accrocheuses de la piste en cours. Les extraits sonores de «Old Town Road», «Supalonely» et «Dreams», par exemple, présentent les éléments les plus mémorables (et adaptés à TikTok) des morceaux.

Vous pouvez personnaliser vos extraits TikTok via votre distributeur ou en téléchargeant manuellement une vidéo.

2. Devenez un créateur actif de TikTok

Pour les musiciens, être personnellement actif sur TikTok est un élément important pour établir des relations significatives avec les utilisateurs et les fans de musique.

La création régulière de contenu vous permettra de déterminer ce qui fonctionne dans les vidéos – et les types de contenu que les utilisateurs aiment le plus – tout en renforçant votre audience. De plus, commenter des vidéos virales avec votre musique est un moyen rapide et engageant d’attirer encore plus d’abonnés.

Les abonnés, à leur tour, peuvent vous aider à lancer des campagnes et à tirer parti des opportunités liées aux tendances.

3. Assurez-vous de profiter du contenu en tant que fan

Profiter fréquemment des vidéos des autres utilisateurs de TikTok, en mettant l’accent sur l’apprentissage de leurs caractéristiques techniques, est également une habitude qui en vaut la peine.

Ensuite, vous pouvez efficacement procéder à l’ingénierie inverse des vidéos et des stratégies des principales voix de TikTok d’aujourd’hui.

4. Tenez-vous-en à des concepts vidéo simples, faciles (et amusants) à reproduire

La mise en œuvre de concepts vidéo simples est un autre ingrédient clé de la recette du succès de la promotion de la musique sur TikTok. Pour des raisons évidentes, les tendances accessibles touchent un plus grand nombre de fans que les concepts de niche. Des concepts amusants et faciles à reproduire facilitent la diffusion de votre chanson.

5. Complétez les vidéos les plus performantes en partageant les meilleurs rendus de fans sur les réseaux sociaux

Partager les meilleurs rendus par les fans de vos vidéos TikTok les plus performantes sur tous les médias sociaux est un excellent moyen d’amplifier l’efficacité promotionnelle. La plupart des téléspectateurs qui en résulteront créeront leurs propres clips présentant votre musique, ce qui contribuera à maintenir la tendance et l’intérêt des fans.

«Le Saint Graal est que la musique déborde dans le streaming et dans la construction de la base de fans», a résumé George Goodrich de Playlist Push en parlant à Digital Music News.

6. Comprendre et s’adapter aux bases de l’algorithme de TikTok

Comprendre et s’adapter aux bases de l’algorithme de TikTok est un must. En bref, la part des utilisateurs qui regardent une vidéo du début à la fin – et, mieux encore, plusieurs fois – est plus importante que les likes, les commentaires et les partages.

C’est le taux d’achèvement que TikTok analyse lorsqu’il décide de brancher des clips émergents sur les pages For You des utilisateurs. Par conséquent, un contenu intrinsèquement intéressant est positionné pour réussir dès le départ.

7. Pratiquez et identifiez ce qui fonctionne le mieux pour vous et vos abonnés

Lors de la commercialisation de votre musique sur TikTok, il est important de garder à l’esprit qu’il y a au nord 800 millions d’utilisateurs et beaucoup plus de vidéos que sur le service vieux de trois ans.

Compte tenu de cet immense volume d’utilisateurs et de contenu, piloter les tendances vers de nouveaux sommets de carrière est à bien des égards un long jeu. La pratique, y compris la détermination de ce qui fonctionne le mieux pour vous et vos abonnés, est donc inestimable.

8. Lancez une campagne promotionnelle TikTok via Playlist Push

Enfin, lancer une campagne promotionnelle TikTok via Playlist Push est un excellent moyen d’aider votre musique à exploser sur l’application. À ce jour, Playlist Push a exécuté plus de 1 000 campagnes, générant un total cumulé de bien plus de deux milliards de vues pour les artistes participants.

Le lancement de votre propre effort promotionnel de grande envergure ne prend que quelques minutes et est aussi simple que d’envoyer une liste de lecture Poussez un lien vers votre son TikTok (ainsi que votre hashtag préféré) et sélectionnez une date de lancement. Le réseau de Playlist Push de plus de 3700 micro-influenceurs (avec quelque 935 millions d’abonnés) sera ensuite enrôlé pour créer des clips centrés sur le concept avec la musique.

Plutôt que de payer pour un ou deux créateurs surexcités, Playlist Push maximise votre valeur en engageant des micro-influenceurs pour chaque campagne, vous offrant ainsi plus de vidéos, plus de vues et plus de coups de feu pour devenir viral.

Playlist Push permet également aux créateurs d’analyser le nombre de lectures associé aux vidéos TikTok payantes et aux vidéos créées de manière organique, et ces informations peuvent être utilisées pour atteindre des fans en dehors de TikTok, y compris sur les services de streaming.