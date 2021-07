Vous voulez gagner 1 million de dollars ? La manipulation du marché est de retour ! (Merci aux réseaux sociaux)

Lorsque Keith « Roaring Kitty » Gill a annoncé qu’il achetait GameStop (NYSE :GME) actions et options sur Reddit r/WallStreetBets, les régulateurs auraient pu considérer ses affirmations scandaleuses comme une parodie – un discours protégé par les droits du premier amendement. Qui pourrait prendre au sérieux des appels à 20 $ sur GME alors que l’action se négociait à 5 $ ?

Source : Shutterstock

Depuis lors, d’autres forums de médias sociaux ont brouillé les frontières entre la satire et la tromperie intentionnelle. Cette semaine, des actions SCWorks (NASDAQ :WORX) a doublé après que les commerçants sur Discorde et Twitter se sont regroupés pour faire monter les prix. MINM, DTSS et une soupe à l’alphabet d’autres actions à petite capitalisation ont suivi le même chemin

En d’autres termes, la Securities and Exchange Commission (SEC) a un problème entre les mains : quand le « swarm trading » se transforme-t-il en manipulation de marché ?

TIRER LES FICELLES

La réponse est claire comme de la boue. La SEC a généralement tracé une ligne entre les tactiques de chaufferie de Jordan Belfort (alias le loup de Wall Street) et le partage de pourboires boursiers entre amis et famille. Le premier est considéré comme une manipulation du marché, tandis que le second est souvent le résultat pardonnable d’une trop grande consommation d’alcool lors d’une réunion de famille.

Mais que se passe-t-il lorsque vos amis incluent 65 000 collègues commerçants Discord ou 100 000 abonnés Twitter ? En diffusant au loin des conseils boursiers non vérifiés, les influenceurs des médias sociaux commencent à ressembler davantage aux machines à battage médiatique des années 1980 qu’à des gourous boursiers éclairés au barbecue familial.

Dans la grande lecture d’aujourd’hui, nous examinerons certains des facteurs que la SEC devra traiter et ce que les investisseurs peuvent faire pour se protéger (et potentiellement profiter) des nouveaux influenceurs boursiers. (Indice : la réponse inclut le trading d’options)

PS : je n’ai pas de chaîne Discord.

La grande lecture : Médias sociaux et manipulation du marché

Tout d’abord, un avertissement. Les règles de la SEC interdisent spécifiquement les manipulations de marché, qu’elles définissent comme :

Le « comportement intentionnel ou délibéré visant à tromper ou à frauder les investisseurs en contrôlant ou en affectant artificiellement le prix des titres, ou en interférant intentionnellement avec les forces libres de l’offre et de la demande ».

Deuxièmement, j’ai un problème professionnel avec ceux qui manipulent intentionnellement les prix des titres. Mes articles ont longtemps ciblé des entreprises comme XpressSpa (NASDAQ :XSPA), Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE) et SOS Limitée (NYSE :SOS) pour tromper les investisseurs.

Enfin, la manipulation du marché est tout simplement erronée. La plupart des pompes et des décharges s’effondrent une fois que les investisseurs initiaux commencent à se retirer, ce qui en fait essentiellement des systèmes pyramidaux qui déroutent le bas de la chaîne.

Nous savons tous, cependant, que la frontière entre « influence sociale » et « manipulation » s’est récemment estompée. Vous et moi pouvons sauter sur StockVIP, une chaîne publique Discord, publier nos meilleures idées commerciales (après avoir acheté les actions en premier) et regarder les prix augmenter au fur et à mesure que d’autres se lancent. Et jusqu’à ce que les règles de la SEC rattrapent cette nouvelle réalité, la manipulation via les médias sociaux continuera à se faire passer pour une pratique acceptable.

LA BOUCLE DE RÉTROACTION MOMENTUM

Lorsque les premières « chaufferies » ont commencé à apparaître dans les années 1960, beaucoup se sont concentrés sur la vente d’obligations municipales à des prix gonflés. Ces banques d’appels utiliseraient des tactiques de vente sous pression sur des investisseurs non avertis pour générer de l’argent.

Au fur et à mesure que le commerce s’est répandu, certains opérateurs ont réalisé qu’ils pouvaient acheter des actions de penny stocks, créer un buzz autour du stock et provoquer un effet boule de neige chez les investisseurs. En d’autres termes, la hausse des cours boursiers est devenue son meilleur argument de vente.

Aujourd’hui, les investisseurs amateurs n’ont pas besoin d’une armée de vendeurs pour faire bouger les marchés. En partageant des idées sur les réseaux sociaux, ils peuvent créer des frénésies d’achat miniatures autour des actions qu’ils possèdent.

Cela n’a été nulle part plus clair que sur Twitter cette semaine. Pour ceux qui suivaient, chaque jour voyait un nouveau AMC (NYSE :AMC) le hashtag commence à avoir une tendance – #AMCUndefeated, #APESNOTLEAVING, #AMCDAY et ainsi de suite. C’est une tactique qui a maintenu le cours de l’action de la société au-dessus de huit fois le prix de vente à terme – 3,5 fois supérieur à celui de GameStop et six fois supérieur à celui de son concurrent. Cinémark (NYSE :CNK).

Profiter des limites de la loi

Les régulateurs ont naturellement été lents à agir. C’est une chose de poursuivre une chaufferie professionnelle pour avoir appelé des acheteurs sans méfiance. Et c’en est une autre de s’en prendre à un day trader novice qui partage des one-liners ALL-CAPS sur Twitter (autant que toutes les majuscules devraient être illégales).

Au lieu de cela, le système juridique américain a forcé la SEC à se concentrer sur les cibles de ces pompes. Depuis le début de l’année, les régulateurs ont suspendu les transactions dans 165 sociétés, contre 55 au cours des six mois précédents.

Dans un cas particulièrement flagrant, la SEC a interrompu la négociation du Compagnie de voitures électriques (OTCMKTS :ELCR) après que les publications sur les réseaux sociaux aient pompé le titre à 2 500%. Le penny stock renverrait près de la moitié de ses actions en circulation en une seule journée.

Ces suspensions sont cependant largement symboliques. Aucune mesure n’a été prise contre ceux qui ont initialement publié les allégations trompeuses. Et non seulement la suspension a commencé quatre mois après la pompe initiale – les investisseurs avaient déjà perdu 82% de leur participation initiale à ce moment-là – l’arrêt des échanges n’a duré que 11 jours.

UNE QUESTION DE MORALE

Une fois que vous aurez appris à reconnaître la manipulation du marché, vous la trouverez presque partout où les actions sont mentionnées sur les réseaux sociaux.

Tactique n°1 : pomper et vider

L’astuce qui attire le plus l’attention consiste à acheter une action longue, puis à en vanter les mérites sur les réseaux sociaux. À mesure que de plus en plus d’investisseurs se lancent, les investisseurs initiaux peuvent encaisser tranquillement.

Tactique n°2 : marquer la clôture

Une tactique moins connue consiste à acheter des actions soit à la clôture, soit, plus récemment, après la clôture. (Ceci est devenu une pratique courante chez les traders de Robinhood, dont beaucoup font leur trading après la fin de leur journée de travail). En déplaçant les actions à ces moments essentiels, ces investisseurs envoient involontairement des signaux positifs au marché.

Tactique #3 : Domination du marché

Enfin, les investisseurs peuvent détourner une action lorsque suffisamment de personnes l’achètent. En contrôlant le flottant d’une action peu négociée, les traders peuvent agir en tant que teneurs de marché des années passées, en demandant le prix qu’ils souhaitent. Les compressions courtes et les compressions gamma sont des résultats courants.

GAGNER DE L’ARGENT GRÂCE À LA MANIPULATION DU MARCHÉ

C’est là que j’hésite. Tout comme un mécanicien de compagnie aérienne qui sait contourner les protocoles de sécurité, apprendre à négocier des stocks manipulés peut se terminer par un désastre réglementaire.

Pourtant, nous vivons maintenant dans un monde de Nouvel uf (NASDAQ :NEGG) et d’autres actions hautement manipulées. Aucun investisseur rationnel ne valoriserait une entreprise de commerce électronique qui stagne et perd de l’argent à 40 fois le prix de vente (et encore moins à 100x). Mais c’est précisément ce que les investisseurs ont fait avec NEGG la semaine dernière.

Donc, pour ceux qui cherchent à réaliser de gros gains, je suggère de garder un œil sur StockTwits et Discord. Les actions à forte volatilité comme AMC Entertainment ont tendance à sous-évaluer les options d’achat par rapport aux options d’achat, ce qui rend les options d’achat exceptionnellement attrayantes par rapport à leurs frères et sœurs baissiers.

Recommandations actuelles

Appels VCVC à 15 $, février 2022. À 0,225 $ par contrat, ces appels hors de la monnaie sont un pari unilatéral sur une pompe potentielle des taureaux de véhicules électriques.

Appels AAL de 25 $, janvier 2022. La compagnie aérienne la plus regardée sur les réseaux sociaux se négocie à 0,45 fois le rapport prix/vente, le moins cher de tous les transporteurs principaux. Et si la prime de 1,22 $ semble trop chère, les appels DAL à 50 $ feront plus que compenser le montant.

Appels GEO 10 $, janvier 2022. La volatilité implicite de 75 % de Geo sous-estime son potentiel de short-squeeze. Les investisseurs qui ne veulent pas risquer de perdre le thêta peuvent envisager de vendre des appels équivalents à 14 $ sur son rival CoreCivic.

(Remarque : rédiger des appels est également risqué et nécessite une surveillance quotidienne. Apprenez à contrôler votre risque ici.)

Une autre alternative consiste à utiliser des stratégies Momentum Master raccourcies pour détecter les actions en rupture sur les réseaux sociaux. Cette semaine a vu des gemmes comme Chat rouge (NASDAQ :RCAT) à la hausse lors de l’acquisition de Teal Drones, l’une des quatre sociétés américaines de drones autorisées à vendre à l’armée américaine. La vie de tocca (OTCMKTS :TLIF) était un autre gagnant après qu’un acheteur de « baleine » a déclenché des rumeurs en ligne d’une liste de porte dérobée de style HUMBL.

La dynamique actuelle du marché à la baisse signifie que seules les actions roses de faible qualité déclenchent les stratégies Momentum Master. Continuez à lire le Moonshot Investor pour plus de recommandations la semaine prochaine.

Réflexions finales : les médias sociaux et l’investissement Moonshot

Les investisseurs de Moonshot avaient deux choix. D’une part, vous pourriez acheter un panier d’actions dans un secteur à fort potentiel comme l’édition de gènes et le conserver pendant une demi-décennie. Quiconque fait ça avec Crispr thérapeutique (NASDAQ :CRSP) aurait gagné un beau rendement de 550%; les cinq prochaines années semblent tout aussi prometteuses.

D’un autre côté, vous pouvez utiliser l’effet de levier pour amplifier les gains d’arbitrage. Howard Bancorp’s (NASDAQ :HBMD) a récemment annoncé la fusion avec Première Banque Nationale (NYSE :FNB) échangera 1,8 action de FNB pour chaque action de HBMD. Cela valorise le HBMD à 21 $, soit 6% de plus que les prix actuels, un delta que les investisseurs en fusion-arbitrage apprécieront sans aucun doute.

Aujourd’hui, il y a un troisième choix : profiter d’investisseurs moins expérimentés. La piste des médias sociaux crée des inefficacités du marché si étonnantes que les analystes de Bank of America à Citi refusent désormais de couvrir bon nombre de ces actions mèmes.

Mais c’est à vous de décider si vous décidez de tirer profit de la manipulation du marché. C’est un nouveau monde courageux que les régulateurs n’ont pas encore tout à fait compris. Et il laisse dans son sillage une traînée sans précédent de profits et de pertes.

Questions ou commentaires? Connectez-vous avec Tom sur LinkedIn.

RAPPORT GRATUIT: 17 Reddit Penny Stocks à acheter maintenant

Thomas Yeung est un expert lorsqu’il s’agit de trouver des opportunités de croissance rapide sur Reddit. Il a recommandé Dogecoin avant qu’il ne monte en flèche à plus de 8 000 %, Ripple avant qu’il ne s’envole de plus de 480% et Cardano avant qu’il ne monte en flèche de 460%. Maintenant, dans un nouveau rapport, il nomme 17 de ses penny stocks Reddit préférés. Réclamez votre COPIE GRATUITE ici!

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.