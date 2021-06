Vous voulez gagner 200 000 $ en travaillant seulement deux jours par semaine ? La crise frontalière de Biden vous a couvert! – RedState ⋆ 10z viral

Comme c’est le cas pour pratiquement toutes les campagnes présidentielles, Joe Biden a marmonné pendant des mois la multitude d’emplois “bien payés” qu’il “allait” “créer” – le gouvernement ne crée pas d’emplois mais c’est un autre sujet pour une autre fois – s’il gagnait les élections.

Eh bien, Biden est à la Maison Blanche et bien que je ne sois pas au courant de tous les emplois qu’il a «créés», j’en connais un en particulier, et ça a l’air plutôt sympa. Que diriez-vous de travailler seulement dix mois par an, deux jours par semaine et de gagner 200 000 $ pour vos efforts ? Mieux encore, en franchise d’impôt !

C’est vrai, gang. Tout ce que vous avez à faire est de devenir un passeur – en faisant passer des étrangers illégaux par les postes de contrôle routiers de la patrouille frontalière, comme l’explique le Washington Times.

Victoria Perez a passé 10 mois comme passeuse de migrants. Lorsque les agents l’ont finalement rattrapée, elle leur a dit qu’elle avait gagné 200 000 $ sur cette période, en travaillant deux jours par semaine, en conduisant des migrants à travers un poste de contrôle routier de la patrouille frontalière près d’El Paso, au Texas. Elle a facturé 1 500 $ par personne lorsque le point de contrôle fonctionnait, mais seulement 600 $ lorsque le point de contrôle était fermé car le risque était faible et les routes étaient grandes ouvertes, a-t-elle déclaré aux agents. Les 200 000 $ qu’elle a gagnés pour ce qui était essentiellement un travail à temps partiel dépassent le salaire annuel d’un membre du Congrès. Cela équivaut à trois fois le salaire de départ d’un agent de la patrouille frontalière. Perez était, par essence, une travailleuse de concert, s’engageant comme chauffeur pour une organisation beaucoup plus grande.

Inutile de dire que 2021 est jusqu’à présent une année de boom pour les contrebandiers – les coyotes – étant donné la promesse de Biden tout au long de sa campagne pathétique de sous-sol qu’il accueillerait les étrangers illégaux à bras ouverts – sinon avec des groupes de mariachis menant des défilés de célébration – le premier jour de son occupation de la maison Blanche. La poussée était allumée; la crise frontalière de Biden a commencé.

Kamala à la rescousse ? Pas tellement

Un groupe de Guatémaltèques a protesté dimanche alors que le vice-président Kamala Harris arrivait pour une visite dans leur pays. https://t.co/JcLERdUQqh – Breitbart News (@BreitbartNews) 7 juin 2021

Après le voyage humiliant de Kamala Harris au Guatemala, le président Alejandro Giammattei a déclaré à CBS News que lui et Harris “ne sont pas du même côté de la médaille” sur la migration.

« Nous avons demandé au gouvernement des États-Unis d’envoyer un message plus clair pour empêcher davantage de personnes de partir. “[When Biden took office], « le message a changé aussi : ‘Nous allons réunir les familles, nous allons réunir les enfants.’ « Dès le lendemain, les coyotes étaient ici en train d’organiser des groupes d’enfants pour les emmener aux États-Unis. »

De plus, la veille de l’arrivée de Harris, Giammattei a reproché à l’administration Biden d’avoir “attiré ses électeurs vers le nord”. Il n’est pas nécessaire d’être un proverbial spécialiste des fusées pour comprendre cela.

Le Guatémaltèque Prez dit que la messagerie du vice-président Harris Biden avait des coyotes trafiquant des enfants «le jour suivant» https://t.co/rtztpcc3Se – Sean Hannity (@seanhannity) 9 juin 2021

L’offre et la demande. Qui savait?

Selon le Times, les contrebandiers sont facilement sur la bonne voie pour leurs plus gros profits de l’histoire. « La demande est si forte que les prix montent », a déclaré au Times Todd Bensman, membre du Center for Immigration Studies qui suit les tactiques de contrebande. « Il y a un énorme, énorme argent qui se fait en ce moment. »

Le produit que vendent les contrebandiers est le voyage le plus rapide ou le plus sûr vers le nord. Dans certains cas, c’est une promesse de deux pour un : si vous vous faites prendre la première fois, les passeurs vous donneront une deuxième tentative gratuitement.https://t.co/qdTFM1Hb0L – Le Washington Times (@WashTimes) 9 juin 2021

Depuis combien de temps le Parti démocrate essaie-t-il de vendre le faux récit selon lequel les « migrants » deviennent si désespérés en raison des conditions « horribles » dans leur pays d’origine qu’ils partent à la recherche de passeurs, uniquement par désespoir ? Comment puis-je mettre cela, avec tact? C’est une connerie complète de merde – à une échelle sans cesse croissante, comme détaillé par le Times.

Parlez à toute personne familière avec les cartels, et ils commenceront inévitablement à parler en termes commerciaux. Les gens sont le produit et leurs familles sont les clients qui paient pour les faire entrer clandestinement aux États-Unis. Les cartels confient les opérations à des coordinateurs et à des opérateurs indépendants tels que Perez. Ce que les cartels vendent, c’est une vision : le rêve américain. Les gens qui ont de l’argent ou, plus souvent, sont prêts à s’endetter paient beaucoup d’argent pour poursuivre ce rêve. Ce que les organisations apportent à la table, c’est la logistique. Les coordinateurs organisent chaque mois le logement, les repas et le transport des dizaines de milliers de personnes qui font le voyage, et les cartels prennent une part des bénéfices.

Mark Morgan, ancien chef de la patrouille frontalière et commissaire par intérim des douanes et de la protection des frontières sous l’administration Trump, a déclaré au Times : « Les gagnants ici dans les frontières ouvertes sont les cartels.

“Ils ont tellement de revenus maintenant et tellement plus de ressources à leur disposition qu’ils sont capables d’adopter ces tactiques et d’ouvrir de nouvelles franchises maintenant, et Big Bend est l’une des franchises maintenant.”

Selon le Times, les affaires sont maintenant si bonnes que les opérations se développent. Par exemple, a noté le journal, la région de Big Bend au Texas, qui est si accidentée et éloignée que les contrebandiers l’ont généralement évitée, est soudainement devenue active.

Le Parti démocrate le sait

Tandis que Nancy Pelosi, Chucky Schumer, Joe Biden, Kamala Harris et l’ensemble du Parti démocrate continuent leurs bavardages fallacieux sur les « enfants migrants pauvres », la « responsabilité morale » de l’Amérique et blah-blah-blah-blah-blah, ils sont pleinement conscient de la réalité. Comment pourraient-ils ne pas l’être ? Il s’agit du pouvoir démocrate et c’est très simple :

Le Parti démocrate tel qu’il existe depuis des décennies n’a pas été en mesure de détruire complètement l’Amérique, malgré ses « meilleurs » efforts. Solution? Importez suffisamment de futurs électeurs démocrates pour modifier suffisamment la démographie du pays pour terminer le travail.

La question est de savoir si le plan orchestré des démocrates réussira ?

Seront-ils capables d’importer suffisamment de futurs électeurs démocrates pour atteindre leur objectif de changer définitivement la démographie de l’Amérique ?

NOUVEAU RAPPORT : Des migrants arrivent à la frontière américano-mexicaine en portant des t-shirts Biden : « Veuillez nous laisser entrer ! »…https://t.co/MHhPZXETa3 – Chuck Callesto (@ChuckCallesto) 5 mars 2021

Supposons qu’ils le peuvent, pour le plaisir de l’argument. Peuvent-ils alors être assurés que la grande majorité de ces « futurs électeurs » s’aligneront consciencieusement, élection après élection, voteront démocrate, sans poser de questions, et continueront à retourner aux urnes, année après année, décennie après décennie, exploitées tous le long du chemin? Je sais pas. Mais je sais ça :

Sur le plan démographique, les Latinos ont une forte éthique de travail, de fortes familles nucléaires, une confiance profonde dans la foi et plusieurs autres caractéristiques qui semblent suggérer que contrairement à d’autres données démographiques – dont la grande majorité continue d’être victime de la proxénétisme et de l’exploitation – ils seraient à un moment donné, se rendent compte qu’ils étaient en train d’être joués.

La question est, serait-il trop tard avant que la majorité des Latinos ne le comprennent ?