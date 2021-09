Vous voulez investir dans 100 % du marché boursier américain ? Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) permet

Vanguard Total Stock Market ETF suit la performance de l’indice US Total Market et suit une stratégie de gestion passive.

Si vous êtes un débutant et que vous cherchez à investir sur le marché boursier américain, il existe plusieurs actions avec une capitalisation boursière variable et de différentes industries parmi lesquelles choisir. Cependant, la sélection et l’investissement dans les bonnes actions américaines peuvent ne pas être aussi faciles qu’il n’y paraît. Voici une meilleure option pour s’exposer à l’ensemble du marché boursier américain en une seule fois. En investissant dans le Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX), vous pouvez obtenir une exposition à l’ensemble du marché boursier américain, y compris les actions de croissance et de valeur à petite, moyenne et grande capitalisation. Le fonds est également disponible en tant que fonds négocié en bourse (ETF) appelé Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). L’ETF total des actions mondiales Vanguard ou l’ETF total du marché boursier Vanguard, comme on l’appelle communément, est également appelé l’action VTI par plusieurs investisseurs. Des actions Nasdaq 100, Dow 30, Russell 2000 aux actions S&P 500, VTI vous donne une exposition à plus de 3900 actions du marché boursier américain.

Performance: Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) suit la performance de l’indice US Total Market et suit une stratégie d’échantillonnage d’indices gérée passivement. Le VTI se négocie actuellement à environ 234 $, en hausse de près de 33% au cours de la dernière année.

La performance de VTI a été proche de son indice de référence sur des périodes plus longues. Le rendement sur 3 ans, 5 ans et 10 ans au 31 août 2021 était de 17,90 %, 18 % et 16,20 % respectivement.

Au 31 août 2021

Principaux secteurs : Les investisseurs à la recherche d’un moyen peu coûteux d’obtenir une large exposition au marché boursier américain et qui sont prêts à accepter la volatilité qui accompagne les investissements boursiers peuvent envisager d’investir dans le Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). La technologie, la consommation discrétionnaire, les produits industriels, les soins de santé et les services financiers constituent les cinq secteurs les plus importants pour le VTI.

Principaux titres : Au 31 juillet 2021, les 10 principaux avoirs de Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) totalisaient environ 23,60 % de l’actif net total du fonds et comprennent Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet, Amazon.com Inc. , Facebook Inc., Tesla Inc,, Berkshire Hathaway Inc., NVIDIA Corp., JPMorgan Chase & Co et Johnson & Johnson.

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) est connu pour son faible coût et la diversification qu’il offre dans 11 secteurs majeurs de l’économie américaine. Au 29 avril 2021, le ratio de dépenses était de 0,03 %, plus le ratio est bas, mieux c’est pour les investisseurs.

Composition du portefeuille : L’ETF Total Stock Market est comparé à l’indice US Total Market. Au 31/07/2021, le portefeuille était diversifié sur les secteurs suivants :

Technologie : 27,60 %

Consommation discrétionnaire : 15 %

Industriels : 13,9 %

Soins de santé : 13,2 %

Financiers : 10,9 %

Biens de consommation de base : 4,7 %

Énergie : 2,6 %

Immobilier : 3,6 %

Matériaux de base : 2 %

Télécommunications : 3 %

Utilitaires : 2,7 %

Les ETF sont des moyens peu coûteux de détenir diverses actions dans différentes industries du même indice. Le VTI, également un ETF, offre aux investisseurs une exposition à l’ensemble du spectre des actions américaines en une seule fois. Bien que les rendements soient en ligne avec le marché, le potentiel de générer un alpha peut ne pas exister dans les ETF, y compris le VTI, car la diversification y est considérablement plus importante. Le VTI peut toujours faire partie de votre portefeuille à long terme d’actions américaines pour un rendement très stable.

