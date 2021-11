Vous voulez investir dans la crypto-monnaie ? Voici tout ce que vous devez savoir

Avant d’entrer dans le secteur de la cryptographie, déterminez le type d’investisseur que vous êtes et quels investissements vous conviendraient le mieux.

La crypto-monnaie est controversée depuis longtemps. Habituellement, les investisseurs doutent toujours d’y investir. Comme il s’agit d’une classe d’actifs volatile, selon les experts, les investisseurs en crypto-monnaie devraient avoir une tolérance au risque élevée. Par exemple, la plus grande crypto-monnaie du monde, Bitcoin, a atteint un creux de près de 4 mois en avril 2021. Auparavant, Bitcoin avait chuté de 50% à 30 066 $ par rapport à son record de 64 895 $. Ethereum avait également chuté de près de 57% à 1 850 $ au cours de ce mois.

Il y a toujours eu beaucoup d’incertitudes sur cette classe d’actifs. Cependant, cela n’a pas dissuadé les Indiens d’investir dans cet actif. Mais il ne faut pas s’y lancer sans y être préparé. Faites des recherches sur la classe d’actifs avant de vous lancer.

Darshan Bathija, PDG et co-fondateur de Vauld, déclare : « Faites le travail – faites des recherches – lisez tout ce que vous pouvez sur le secteur, les pièces, les projets, la technologie. Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux.

Il ajoute en outre: «Nous avons tous entendu parler de quelqu’un qui a investi dans une crypto-monnaie et a bénéficié d’un retour sur investissement important. Ne faites rien avec votre argent que vous ne comprenez pas.

Avant d’entrer dans le secteur de la cryptographie, déterminez le type d’investisseur que vous êtes et quels investissements vous conviendraient le mieux. Notez que la volatilité du marché des crypto-monnaies a été largement couverte ces derniers temps. Ainsi, ajoute Bathija, « comprendre votre objectif avec des investissements dans des actifs numériques qui complètent votre appétit pour le risque est l’une des étapes les plus importantes que vous devriez suivre avant de vous lancer ».

Crypto-monnaies : comment s’y prendre pour investir ?

Concevez un plan pour vos actifs de crypto-monnaie, par exemple, un plan impliquant la définition d’ordres limités sur les transactions et la sélection des échanges. Les experts disent qu’il faut s’assurer que l’échange que l’on choisit offre des niveaux élevés de liquidité, une gamme d’actifs cryptographiques et est fiable.

Même si investir dans le bon actif numérique peut parfois être délicat, souligne Bathija, « ce qui doit être pris en compte, c’est la fiabilité du projet. En ce qui concerne les actifs numériques, regardez la confiance collective que la communauté d’une pièce de monnaie place dans le projet. »

Il ajoute : « D’autres caractéristiques qui contribuent à l’USP d’un projet incluent ses conditions d’approvisionnement et sa raison d’être. Que l’offre de la pièce soit limitée ou non peut déterminer sa valeur.

D’autres points à rechercher incluent le coût de transaction, la vitesse de transaction, la divisibilité. Par conséquent, faites vos recherches sur tous ces points avant de vous décider à acheter un altcoin. Comprenez également les limites actuelles du projet et vérifiez les sources fiables pour vous assurer que le projet est légitime et fonctionnel.

Quelle part du portefeuille doit être allouée à la crypto-monnaie ?

Si vous commencez tout juste à investir dans les cryptos ou prévoyez d’investir, assurez-vous du montant que vous devez allouer à la crypto-monnaie. Cela dépend principalement de vos objectifs d’investissement et de votre appétit pour le risque. Au début de son investissement dans la cryptographie, une exposition initiale de 2 à 4% aux actifs numériques serait idéale. Et à mesure que vous vous exposez au marché et que vous obtenez un aperçu des tendances, vous pouvez augmenter progressivement votre allocation de crypto.

Bathija déclare : « Sur le marché de la cryptographie, Bitcoin règne en maître. Les mouvements des Altcoins sont dictés par les mouvements de la pièce royale. L’allocation crypto d’un investisseur devrait inclure Bitcoin au maximum de son potentiel. Ethereum mérite un emplacement sûr, tandis que l’on peut répartir le reste sur d’autres altcoins.

Qui investit généralement dans la crypto-monnaie ?

Il suffit de jeter un œil aux journaux populaires, vous remarquerez une légère augmentation de la couverture médiatique de l’écosystème crypto. Selon Bathija, cela est lié au fait qu’un nombre croissant de personnes envisagent d’investir dans des actifs numériques.

Il ajoute en outre : « La génération Y, façonnée par la révolution Internet, a instinctivement adopté les actifs numériques. Ils sont férus de technologie et préfèrent également la gratification instantanée lorsqu’il s’agit d’investissements. Naturellement, le retour sur investissement élevé des crypto-monnaies peut être attrayant pour les Millenials et la Gen-Z. Ce qui complète également leur instinct d’investissement, c’est le risque élevé présent sur les marchés de la cryptographie. Cela ne les dérange pas de prendre un risque, par rapport aux styles d’investissement conservateurs des générations plus âgées.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.