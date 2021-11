Vous voulez investir dans le métaverse ? Choisissez le stock RBLX plutôt que Meta

Lorsque le PDG Mark Zuckerberg a annoncé Méta (NASDAQ :FB) comme nouveau nom de Facebook, il a validé de Roblox (NYSE :RBLX) modèle d’affaires. L’action RBLX a clôturé à 78,36 $ le 11 novembre, en hausse de 13 % depuis le début de l’année.

Source : Miguel Lagoa / Shutterstock.com

Les perspectives d’un métavers sont bien réelles. Les mondes virtuels existent depuis de nombreuses années. Les entreprises ont également passé du temps à développer du matériel de réalité virtuelle. Alors que Facebook veut promouvoir un monde Meta et son casque Oculus, l’action RBLX peut en bénéficier alors que les investisseurs se démènent pour choisir les gagnants.

Dans le cadre de sa plateforme, quelles sont les perspectives de Roblox ?

Le stock RBLX est très chaud

Roblox est une plateforme de jeu en ligne et un système de création de jeux. Les utilisateurs programment des jeux auxquels les autres utilisateurs peuvent jouer. Alors que Facebook vante son changement de marque «Meta» pour refléter son engagement envers le fitness, les jeux et le bureau, Roblox est un méta-investissement pur-jeu. Depuis sa cotation directe à partir de 45 $, les actions RBLX ont grimpé à plus de 100 $ pour trébucher. Le titre pourrait sortir de sa fourchette de négociation sur l’euphorie du marché pour Meta.

Les investisseurs disciplinés voudront peut-être attendre que la société publie ses résultats du troisième trimestre le 8 novembre, après la fermeture du marché. Au dernier trimestre, Roblox a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 127% à 454,1 millions de dollars. Pourtant, l’entreprise a perdu 140,1 millions de dollars. Les réservations ont également augmenté de 35 % pour atteindre 665,5 millions de dollars. C’est trop faible pour une entreprise dont le cours des actions se négocie à un rapport cours/ventes de 32 fois. Par comparaison, Arts électroniques (NASDAQ :EA) se négocie à un P/S de 7 fois. Activision Blizzard (NASDAQ :ATVI) se négocie également à des multiples similaires. Les deux sociétés publient des titres de jeux à succès plusieurs fois par an.

Roblox a une plate-forme populaire et une base d’utilisateurs croissante pour presque justifier l’évaluation. Pourtant, le nombre moyen d’utilisateurs actifs quotidiens a augmenté de 29% en glissement annuel pour atteindre 43,2 millions. DAU en dehors du marché clé des États-Unis et du Canada a été le moteur de la croissance. Mais comme les réservations moyennes par DAU en juillet (à 4,75 $ – 4,81 $) sont en baisse de 5% à 7%, les investisseurs ne devraient pas encore détenir une position importante dans le titre.

L’opportunité Roblox

Roblox souhaite s’étendre au-delà de son activité principale de jeu. Les dirigeants de Roblox peuvent ajouter plus d’expériences virtuelles pour les utilisateurs. Par exemple, il pourrait proposer des modèles de villes historiques. Il pourrait même proposer aux utilisateurs d’explorer des lieux imaginaires ou fictifs.

Les nouveaux développeurs peuvent apprendre à créer des jeux sur la plate-forme de Roblox. Ils peuvent apprendre eux-mêmes à programmer en Lua, un langage open source. Et parce que cela ne coûte rien, Roblox pourrait attirer de nombreux nouveaux créateurs de jeux sur sa plate-forme. Roblox a ajouté des extensions à Luo pour empêcher les développeurs d’utiliser ses outils sur une autre plate-forme.

Lors de sa conférence annuelle des développeurs, le cofondateur et PDG de Roblox, David Baszucki, a déclaré qu’il animerait les avatars de jeu. Il prendra également en charge les flux de monétisation dans le jeu. Cela aiderait les développeurs à gagner plus d’argent plus tôt. La société passera d’une offre de graphismes de jeu de bas niveau à des avatars à la fois personnalisables et plus réalistes.

Roblox a de bonnes chances de développer le réalisme de l’environnement et des avatars plus tôt que Meta. Comme le site de réseautage social dépense des milliards et ne mène nulle part, il devra peut-être acquérir Roblox.

Valorisation de l’action RBLX

Dans un scénario de base, les lecteurs peuvent construire un modèle de sortie de croissance des flux de trésorerie actualisés sur cinq ans. Voici les mesures qui suggèrent que Roblox se négocie près de la juste valeur :

Métrique

Varier

Conclusion

Taux d’actualisation 7,5 % – 6,5 % 7,00 % Taux de croissance à l’infini 3,3 % – 4,0 % 3,50 % Juste valeur 67,93 $ – 109,37 $ 80,78 $

Modèle avec l’aimable autorisation de finbox

Les lecteurs peuvent supposer que les taux de croissance des revenus diminuent régulièrement. Cela tiendrait compte d’un monde post-pandémique où les gens dépensent moins d’argent en ligne. La concurrence des sociétés de jeux établies exercerait également une pression sur les revenus de Roblox :

(USD en millions)

Projections d’entrée

Fin des exercices

20-Déc

21-déc

22-déc

23-Déc

24 déc.

25-Déc

Revenu

924

1 417

2 055

2 877

3 970

4 963

% de croissance 81,70 % 53,40 % 45,00 % 40,00 % 38,00 % 25,00 %

BAIIA

-222

626

883

1 266

1 985

2 233

% du CA -24,10 % 44,10 % 43,00 % 44,00 % 50,00 % 45,00 %

Modèle avec l’aimable autorisation de finbox

Dans le scénario ci-dessus, les revenus de Roblox ralentiraient à 25 % d’ici 2025. À l’inverse, la direction investira massivement pour attirer plus d’utilisateurs. Cela empêcherait Roblox d’afficher un ralentissement de la croissance des revenus. Cela impliquerait également une juste valeur plus élevée que le cours actuel des actions de Roblox.

Vos plats à emporter sur le stock RBLX

Les méta-investisseurs peuvent envisager de détenir une poignée d’actions de jeux. Roblox, dont le métaverse est en constante évolution, pourrait perdre de l’argent à court terme. Cela peut exercer une pression sur le cours de l’action. Pourtant, l’euphorie du marché pourrait prendre le dessus. Roblox pourrait obtenir un coup de pouce alors que les spéculateurs parient sur un rachat de Roblox sur Facebook ou sur des investissements du géant des réseaux sociaux.

Roblox ne se négocie pas à prix réduit pour une bonne raison. Sa plateforme attire joueurs et développeurs. Cela ne ralentit pas non plus. Plus de joueurs rejoindront Roblox, augmentant la valeur de la marque. Au fur et à mesure que l’activité des utilisateurs augmente, les annonceurs dépenseront sur le site. Les joueurs dépenseront plus en achats intégrés, ce qui récompensera les développeurs. Les développeurs gagneront plus de revenus et fabriqueront plus de produits sur la plate-forme.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Lau est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Chris a plus de 20 ans d’expérience en investissement dans le marché boursier et dirige le marché d’investissement de valeur à faire soi-même sur Seeking Alpha. Il partage ses choix d’actions afin que les lecteurs obtiennent des informations originales qui aident à améliorer les retours sur investissement.