Vous voulez investir dans le prospect de la NFL Kayvon Thibodeaux ? Découvrez le Rally Crypto.

Se rallier (CCC :RLY-USD) présente aux utilisateurs un nouveau modèle commercial unique. Grâce à la technologie blockchain, les investisseurs peuvent désormais investir dans le statut social des autres. L’influence des célébrités s’est avérée être une chose très puissante et lucrative pour les individus assez chanceux pour la trouver eux-mêmes. Maintenant, en utilisant la crypto Rally, vous pouvez gagner de l’argent simplement en voyant la vision de quelqu’un et en y investissant littéralement. Aujourd’hui, le réseau acquiert un nouvel atout important en s’associant à la star du football de l’Université de l’Oregon, Kayvon Thibodeaux.

Source : Shutterstock

Le modèle Rally est assez simple. Les créateurs peuvent demander leur propre jeton sur le réseau Rally. S’il est approuvé, le créateur peut ensuite utiliser son jeton pour récompenser et interagir avec ses abonnés. Évidemment, plus un créateur devient populaire, plus il peut attirer de nombreux abonnés. Ainsi, dans cet écosystème, générer du poids conduit directement à générer du capital.

RLY, le token du réseau Rallye dans son ensemble, est un token de gouvernance. Les utilisateurs qui possèdent RLY ont le droit de vote sur les propositions de la communauté, et plus on possède de RLY signifie un plus grand pouvoir de vote. RLY est un jeton ERC-20, ce qui signifie qu’il est conforme à Ethereum (CCC :ETH-USD) jeton standard et peut être ponté vers et depuis le réseau Ethereum vers la chaîne Rally.

Rally Crypto bénéficie d’un nouveau partenariat avec le meilleur espoir de la NFL

Bien sûr, ce sont les créateurs qui poussent les investisseurs vers la crypto Rally. Après tout, vous voulez investir dans quelqu’un que vous aimez personnellement et que vous souhaitez soutenir. C’est pourquoi Rally recherche constamment de nouveaux créateurs pour sa plate-forme, et il a eu un assez bon succès. Parmi les créateurs de la plate-forme figurent les chéris indépendants Portugal the Man, les parrains du thrash metal Megadeth et le comédien Andy Milonakis.

Cette semaine, le réseau s’étend en dehors des entreprises de musique et de divertissement au profit du monde du sport. Kayvon Thibodeaux, ailier défensif des Ducks de l’Université de l’Oregon, obtient sa propre crypto via Rally. Thibodeaux est l’un des passeurs les plus talentueux du football universitaire, et les équipes le considèrent comme un espoir de premier plan à l’approche du repêchage de la NFL. Bien sûr, avec ce niveau d’attention, c’est un partenariat très bénéfique de la part de Thibodeaux et du Rallye.

La première vente des tokens JREAM de Thibodeaux se déroule dans un privé Discorde canal, bien qu’une vente plus large suivra probablement. Ceux qui s’intéressent à la crypto Rally avant ce grand partenariat ne peuvent pas chercher plus loin que Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), Uniswap (CCC :UNI-USD) et Huobi mondial acheter.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.