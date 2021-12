Vous voulez obtenir de meilleurs retours sur investissement immobilier? Suivez ces 5 conseils !

Pour un débutant qui souhaite maximiser ses rendements tout en réalisant un investissement immobilier pour la toute première fois, voici quelques conseils qui l’aideront à obtenir de meilleurs rendements.

Un investissement réussi consiste à gérer les risques et non à les éviter. Pendant que vous y êtes, ces risques peuvent parfois s’avérer être également des opportunités de croissance. Les années pandémiques 2020 et 2021 nous ont en effet donné à tous de précieuses leçons sur l’épargne, les facteurs de risque dans les affaires, l’investissement, les modèles de génération de revenus durables, la constitution d’actifs et bien plus encore. En conclusion, nous pouvons dire que dans l’ensemble, alors que nous approchons de la fin de la 2e année de pandémie, chacun de nous est nettement plus prudent et soucieux d’économiser pour son avenir.

L’immobilier est l’un des secteurs les plus appréciés, connus pour leurs rendements prometteurs à long terme. Le secteur n’est pas seulement le deuxième secteur générateur d’emplois en Inde, mais il a également connu l’une des reprises les plus nettes et les plus rapides après la deuxième vague, et continue d’afficher une solide performance.

Selon les données récentes publiées par JLL India, les ventes de logements ont augmenté de 124% en glissement annuel dans les 7 principaux marchés immobiliers indiens et d’une absorption nette de bureaux de 5,85 millions de pieds carrés, tandis que la location de bureaux est en hausse de 48% en séquentiel et de 8% en glissement annuel. . Le taux de vaccination plus élevé, le taux d’infection plus faible, les taux d’intérêt record sur les prêts immobiliers et l’augmentation des embauches dans le secteur informatique organisé sont de bon augure pour l’immobilier. Cependant, pour un débutant qui souhaite maximiser ses rendements tout en réalisant un investissement immobilier pour la toute première fois, voici quelques conseils qui l’aideront à obtenir de meilleurs rendements.

Chercher à développer des infrastructures à proximité

Certains des développements d’infrastructure les plus importants lorsqu’on envisage d’investir dans une propriété peuvent être une autoroute, une autoroute, une station de métro, un aéroport, etc. Si nous considérons le marché NCR de Delhi à l’heure actuelle, le corridor industriel de Delhi Mumbai, l’autoroute Yamuna, l’aéroport de Jewar, Dwarka Les autoroutes font partie des principaux développements d’infrastructures qui ont le potentiel d’offrir un nouvel horizon de croissance aux investisseurs. Une appréciation à hauteur de 100% est attendue dans les 10 prochaines années, alors que ces merveilles d’infra seront achevées et pleinement opérationnelles. Les poches résidentielles/commerciales situées à proximité de ces établissements ont tendance à devenir des points chauds générant des revenus locatifs les plus élevés, et si l’on souhaitait les vendre, les retours sont énormes par rapport à leur investissement initial.

Des pistes d’emploi prometteuses

Avec la croissance des infrastructures, viennent de plus en plus de possibilités d’emploi. La nature de la foule du métro urbain est de se précipiter vers les zones où il existe une étendue et une diversité d’offres d’emploi disponibles, ce mouvement tend également à dicter l’établissement d’autres secteurs de services. Ainsi, investir dans des unités commerciales situées à proximité du pôle industriel est la meilleure option.

En construction V/s livré

Lorsque l’on place ses économies durement gagnées dans une propriété en construction, les prix sont bien inférieurs à ceux du projet livré, la portée de l’appréciation du prix est beaucoup plus élevée à mesure qu’elle approche de l’achèvement. Elle n’est due qu’au simple fait de la propriété du développeur. Le RERA a des directives spécifiques de livraison en temps opportun, de sorte que l’investissement réalisé vaut la peine d’attendre et garantit que des avantages beaucoup plus élevés peuvent être obtenus une fois que le projet est prêt à démarrer. Il y a aussi la flexibilité d’effectuer les paiements avec une propriété en construction.

Développeurs de marque : concluez l’accord

Les développeurs de marque viennent non seulement avec une vision pour leur projet, mais il existe également un facteur de fiabilité important en raison de leurs antécédents prolifiques. Les acteurs cotés particulièrement performants en bourse offrent de meilleurs rendements sur leurs projets par rapport à un nouvel acteur. Il est toujours préférable d’opter pour des développeurs de marque lorsque vous envisagez de conclure une transaction immobilière à des fins d’investissement.

Unité de localisation préférée : l’élément sous-estimé

Une unité face au parc/piscine/route aura des frais supplémentaires appelés PLC (frais d’emplacement préférentiel) qu’une personne doit payer lors de la réservation de l’unité. Ces charges profitent aux périodes de location, en vendant la propriété car elles ont tendance à avoir une appréciation légèrement plus élevée que le reste des unités. La valeur des unités exigeant un API a seulement tendance à augmenter avec le temps, car elles ont un avantage d’agencement par rapport aux autres unités du projet.

(Par Siddharth Maurya, spécialiste des ressources – Immobilier et gestion de fonds)

