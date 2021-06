Vous voulez obtenir un cashback instantané sur les transactions en ligne ? Voici une carte de crédit new age

Compte tenu de l’évolution du mode de vie et des habitudes de dépenses de la génération Z et de la génération Y, Slice a conçu les offres de la carte d’une manière qui s’adresse avantageusement aux jeunes.

Outre la période sans intérêt disponible entre l’achat et la date d’échéance du paiement de la facture, les fournisseurs de cartes de crédit continuent de charger les cartes avec de plus en plus de fonctionnalités pour attirer les clients. Outre les cartes de crédit classiques proposées par les banques, des start-up du domaine financier se sont également lancées dans la course.

Le récent verrouillage à l’échelle du pays et la tendance croissante au travail à domicile ont conduit à une augmentation des achats en ligne pour les produits de première nécessité, les livraisons de nourriture et les divertissements, les cartes devenant un mode de paiement préféré.

Cependant, l’un des plus gros consommateurs au monde – la GenZ et la génération Y – a été privé de produits de crédit et de paiement exclusifs destinés aux jeunes. De plus, les offres et les remises en argent inadéquates, difficiles à échanger et ambiguës ne suscitent pas non plus l’intérêt ou la joie des jeunes.

Par conséquent, pour fournir les meilleures offres triées sur le volet et pertinentes à l’heure d’aujourd’hui, la start-up de crédit et de paiement new-age Slice a mis au point une carte de crédit challenger qui propose des offres sur mesure pour la GenZ et la génération Y pour les aider à payer leurs factures, gérer les dépenses et débloquer des récompenses instantanées.

Compte tenu de l’évolution du mode de vie et des habitudes de dépenses des jeunes générations, Slice a conçu les offres de la carte d’une manière qui s’adresse avantageusement aux jeunes.

Comment les acteurs de la Fintech changent la façon dont le crédit est perçu en Inde

L’une des caractéristiques les plus attrayantes de la carte est le remboursement instantané garanti, où le remboursement est instantané par rapport à un minimum de 30 à 45 jours dans le cas des cartes de crédit traditionnelles.

Bien que les offres continuent de changer de temps en temps, des exemples de certaines offres de remboursement, soumises aux termes et conditions sont –

LinkedIn Premium : Les jeunes professionnels à la recherche d’une visibilité accrue peuvent obtenir un cashback fixe de Rs 100 en utilisant la carte Slice pour un plan LinkedIn Premium de Rs 800 ou plus.IRCTC : Les jeunes sont d’humeur à voyager pour rencontrer leur famille et leurs amis, ils peuvent acheter en utilisant la carte Slice sur l’application IRCTC ou le site Web pour Rs 500 et plus pour bénéficier d’un cashback instantané de Rs 75.TéléphonePe : Les utilisateurs peuvent vivre une expérience sans tracas lors de l’achat sur PhonePe en utilisant la carte Slice pour Rs 400 ou plus, ce qui implique un cashback instantané plat de Rs 50.Flipkart : Les Big Saving Days sont là, acheter sur Flipkart en utilisant la carte Slice pour Rs 1 500 ou plus offre Rs 250 cashback instantané.

Pour profiter de ces offres, les utilisateurs doivent télécharger et s’inscrire sur l’application Slice, qui est disponible à la fois sur le Play Store et sur l’App Store.

De plus, connaissant le pouls des clients, Slice leur fournit les détails de toutes les offres sur son application. Pour cela, Slice a récemment lancé Spark, la première « plateforme d’offres » en Inde, exclusivement destinée aux jeunes.

Spark est la dernière fonctionnalité de la large gamme d’offres de Slice qui permet de faire des paiements une expérience agréable et sans tracas pour les jeunes Indiens. Il offre un cashback élevé sur une seule transaction, plus que toute autre offre du commerçant.

Avec une interface gamifiée et extrêmement facile à utiliser, Slice a couvert cette génération avec ses offres thématiques, fonctionnelles et utilitaires qui sont entièrement échangeables simplement par une option « glisser-déposer » sur l’application.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.