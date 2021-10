Vous voulez oublier votre ex ? Dua Lipa vous raconte comment…

Je ne sais pas si nous sommes sur la même longueur d’onde mais si vous voulez oublier votre ex ou si vous vivez ce duel et entendez soudainement les chansons de Dua Lipa, vous vous rendrez compte que c’est comme si elle pouvait lire dans vos pensées et dire à quoi penses-tu exactement ou ce que tu as besoin d’entendre, ou est-ce juste moi ??

La réalité est que ça fait mal, ça arrive, car je peux toujours vous dire exactement ce que vous voulez entendre dans chacune de ses chansons, et le meilleur de tous, c’est que toutes ses chansons sont différentes, nous pouvons sympathiser avec toutes et nous tous les aiment et aujourd’hui nous vous aimons. Présentez une chanson qui vous fera sûrement grandir en tant que personne et pourquoi elle ne vous apprendra pas à mettre quelques règles que toutes les femmes devraient mettre en mettant fin à une rupture avec une personne qui ne savait pas comment la valoriser.

« Nouvelles règles » est le nom de la chanson qui va changer votre vie lorsque vous lirez ce qui suit, règles à respecter après en avoir fini avec le poison qui ne vous a pas valorisé :

1. Ne répondez pas au téléphone, vous savez qu’il est ivre et seul, c’est la seule raison pour laquelle il vous appelle.

2. Ne le laissez pas entrer, à la fin vous ne savez pas que vous finirez par le retirer.

3. Ne soyez pas son ami, car soyons honnête vous ne pourrez pas être accueilli, vous l’aimez trop et vous finirez sûrement dans son lit à nouveau.

Et évidemment si tout cela arrive et que vous ne vous conformez pas, vous ne pourrez jamais le surmonter alors qu’attendez-vous pour pouvoir respecter les règles que Dua Lipa vous recommande pour venir à bout de votre ex !! https://youtu.be/k2qgadSvNyU