Vous voulez parier contre les actions de Cathie Wood en 2022 ? Considérez l’ETF SARK.

De l’obtention du titre d’influenceur boursier au lancement de l’influent ETF de transparence ARK (CHAUVES-SOURIS:CTRU), Cathie Wood continue d’attirer l’attention en 2021. Cependant, alors que l’année tire à sa fin, toute cette attention n’a pas été positive. Avec la variante omicron et la hausse des prix à la consommation pesant sur le marché, ses choix innovants ont eu du mal. En fait, presque toutes les actions de son fonds phare d’innovation négocié en bourse sont entrées dans un marché baissier début décembre. Alors que certains experts parient que les actions dites de Cathie Wood pourraient à nouveau surperformer en 2022, d’autres adoptent une approche différente et parient contre Wood. Une façon de plus en plus populaire de le faire consiste à FNB Tuttle Capital Short Innovation (NASDAQ :SARK).

Source : Shutterstock

En fait, plus tôt cette semaine, l’ETF SARK a atteint 100 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM). Selon Gestion de capital Tuttle, le fonds a franchi ce cap en seulement 24 jours de bourse. Au contraire, cela parle à un nombre croissant d’investisseurs à la recherche d’une nouvelle approche au cours de la nouvelle année.

Présentation de l’ETF SARK

Matthew Tuttle, PDG de Tuttle Capital, qui sert de conseiller à SARK, n’est pas étranger au monde des fonds négociés en bourse. En fait, il est connu pour ses stratégies d’investissement qui combinent un intérêt pour les FNB et les sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). Son dernier effort, le Short Innovation ETF, affronte l’un des plus grands noms du marché boursier.

Alors, comment fonctionne exactement l’ETF SARK ? Et pourquoi est-ce important maintenant ?

Comme Tuttle l’a dit à InvestorPlace, c’est simplement l’inverse de la ETF Innovation ARK (NYSEARCA :ARKK), le fonds phare de Wood. « Si ARKK augmente d’un pour cent, nous devrions baisser d’un pour cent », a déclaré Tuttle. « Si c’est en baisse d’un pour cent, nous devrions être en hausse d’un pour cent. En termes plus sophistiqués, nous avons des contrats de swap qui nous donnent l’inverse du rendement. »

Essentiellement, l’achat de l’ETF SARK donne aux investisseurs un moyen de vendre l’ETF ARKK de Wood à découvert. Selon Tuttle, la demande des investisseurs pour un tel produit ne fait qu’augmenter. Et avant le lancement de son dernier fonds, il pense que les investisseurs n’avaient pas les options adéquates.

« Nous voulions le mettre dans un package agréable et facile », a-t-il déclaré, faisant référence à l’opportunité de parier contre Wood.

Tuttle dit qu’il voulait également donner aux investisseurs une meilleure couverture contre l’inflation. Au lieu de fonds inversés que les entreprises vendent à découvert comme Pomme (NASDAQ :AAPL) et Microsoft (NASDAQ :MSFT), l’ETF SARK se concentre sur les entreprises en croissance qui restent non rentables. En 2022, Tuttle a déclaré à InvestorPlace que cela était particulièrement pertinent dans ce qui devrait être une année à taux plus élevé et à inflation plus élevée.

Tuttle a pris soin de souligner que lui et son équipe ne parient en aucun cas contre l’innovation. Leur objectif avec le SARK ETF a simplement été de fournir une meilleure couverture à ceux qui le recherchent.

Le timing est tout

Pourquoi Tuttle pense-t-il que l’ETF SARK a si bien trouvé un écho auprès des investisseurs jusqu’à présent ? Selon lui, cela dépend principalement du timing.

« Je pense que A) nous l’avons touché au bon moment et B), il y avait déjà beaucoup de demande là-bas », a-t-il déclaré. Tuttle a également ajouté qu’il estime que de nombreux investisseurs se rendent compte que ce nouvel ETF est en fait une meilleure couverture.

Pour aider à rencontrer les investisseurs là où ils se trouvent, Tuttle dit qu’il obtient la plupart de ses nouvelles sur le marché de Twitter, par opposition à des points de vente comme CNBC. « On parle beaucoup de carnage », a-t-il noté. «Mais si vous regardez le [S&P 500] et le Nasdaq, nous ne sommes pas vraiment loin des sommets historiques, mais le carnage est sous la surface.

Il a également reconnu qu’une partie de l’attrait provient probablement du fait que les investisseurs particuliers ayant des actions à forte croissance dans leurs portefeuilles ne peuvent pas utiliser de produits inverses sur les deux indices susmentionnés, car les deux se portent généralement bien. En fin de compte, Tuttle a déclaré que cela a conduit les investisseurs à l’ETF SARK.

Que ce passe t-il après?

Selon Tuttle, l’attrait de l’ETF SARK se poursuivra jusqu’en 2022 et bien au-delà. « Cela s’intègre parfaitement dans l’environnement, la hausse des taux, la hausse de l’inflation », a-t-il déclaré, notant également l’incertitude du marché à laquelle de nombreux investisseurs sont confrontés.

Quant à savoir où il mettra son propre argent au travail au cours de l’année à venir, Tuttle dit qu’il est réparti entre les fonds de son entreprise, la majeure partie étant actuellement dans les fonds de l’entreprise. ETF FOMO (CHAUVES-SOURIS:FOMO).

« Je bouge [my money] un peu mais je garde toujours plus dans FOMO simplement parce que c’est la plus grande croissance », a-t-il noté. Tuttle a ajouté, cependant, qu’il « [owns] un morceau de taille décente »de SARK.

À l’heure actuelle, il semble y avoir de nombreuses raisons de croire que la stratégie de SARK est saine, d’autant plus que le marché se prépare à plus d’incertitude au cours de l’année à venir. Les investisseurs doivent emboîter le pas et porter une attention particulière à certains des noms technologiques non rentables qu’ils détiennent.

Si vous suivez le travail de Wood avec ARKK, l’ETF SARK vaut certainement la peine d’être regardé, ne serait-ce que pour déterminer quel est le meilleur pari en 2022.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.