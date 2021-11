Vous voulez perdre du poids ? Supprimer les graisses de votre alimentation n’est peut-être pas la meilleure approche !

Un équilibre global des nutriments avec un peu de graisse est extrêmement important (Image représentative : image IE/.)

Les gens tombent sur des milliers de vidéos sur des « exercices de perte de graisse rapide », « un régime pour perdre de la graisse rapidement », « des moyens de se débarrasser rapidement de la graisse », et plus encore au quotidien. S’il est vrai que la perte de graisses tenaces du corps joue en effet un rôle vital pour obtenir votre corps dans la forme souhaitée, perdre excessivement ou complètement sauter les graisses de votre alimentation ne pourrait pas être la meilleure pratique pour votre corps.

Un équilibre global des nutriments avec un peu de graisse est extrêmement important. Si vous continuez à vous concentrer sur la suppression de toutes les calories dans votre alimentation, alors même votre régime d’exercice pourrait certainement se retourner contre vous. Dans des moments comme ceux-ci, lorsqu’un virus lorgne notre santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il devient de plus en plus important d’avoir les bonnes informations, surtout lorsqu’il s’agit de notre propre corps. La nutritionniste Lovneet Batra a brisé certains mythes en expliquant pourquoi vous ne devriez pas éliminer les graisses de votre alimentation.

S’adressant à Instagram, Batra a écrit : « Les graisses sont l’un des trois macronutriments nécessaires au fonctionnement du corps à un niveau optimal. Tout le monde est différent, mais obtenir environ 25 à 30 % de vos calories à partir des graisses est un bon endroit pour la plupart des gens. Les graisses doivent être consommées à chaque repas. Un régime alimentaire nutritif ne signifie pas éliminer tout le gras, mais se concentrer uniquement sur des variétés plus saines. Comprendre le rôle important que jouent les graisses dans l’apport alimentaire quotidien peut aider à mettre en évidence pourquoi elles ne devraient pas être supprimées de notre alimentation.

L’importance des graisses dans votre alimentation

Les graisses fournissent au corps le principal carburant ou source pour votre corps, car elles fournissent beaucoup de calories, a ajouté Batra. C’est aussi le principal moyen de stocker de l’énergie dans votre corps. Votre corps a besoin de graisse pour vous aider à absorber certains nutriments tels que les vitamines liposolubles (vitamines A, D, E et K) et les antioxydants (comme le lycopène et le bêta-carotène). Il aide également vos cellules dans leur structure.

« Les graisses oméga-3, un type de graisse insaturée, sont importantes pour une fonction optimale des nerfs, du cerveau et du cœur. Un type de graisse dont vous n’avez pas besoin ? Les graisses trans, une sorte de graisse artificielle présente dans les huiles partiellement hydrogénées », a-t-elle ajouté. « Les graisses sont également une source importante d’énergie pendant vos séances d’entraînement. Il contient des molécules actives qui influencent la façon dont vos muscles répondent à l’insuline et contrôlent la réponse à l’inflammation ».

À la fin de son message, elle a écrit: «Allez-y et ajoutez une poignée de noix, un filet d’huile d’olive ou quelques tranches de noix de coco à votre repas aujourd’hui, car l’importance des graisses saines dans votre plan de repas quotidien peut ne soit pas nié ».

