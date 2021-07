Il semble que Jake Paul et Dustin Poirier aient noué des liens avec Conor McGregor.

Paul, un YouTuber devenu boxeur professionnel, a offert à Poirier une chaîne de 100 000 $ (72 000 £) avec un McGregor déchu attaché pour avoir battu l’Irlandais à l’UFC 264

Jake Paul a un cadeau pour Dustin Poirier

La poupée McGregor ressemble à ce dont il s’est occupé après avoir été assommé par Poirier à l’UFC 257 – et il tient une bouteille de NyQuil, un médicament qui vous aide à dormir – en plus d’une vraie grande bouteille de médicament également.

Poirier a maintenant répondu en disant “Envoyez-le”, ce à quoi Jake Paul a répondu: “Gotchu. Vous voulez que la cheville soit cassée ou voulez-vous le faire ? »

Paul fait référence à la terrible fracture de jambe de McGregor au premier tour de son affrontement avec Poirier à l’UFC 264 samedi.

Paul, qui a une fiche de 3-0 en boxe professionnelle et affronte l’ancien champion des poids welters de l’UFC Tyron Woodley dans un match de boxe le 28 août, poursuit un combat avec McGregor depuis près d’un an maintenant, mais en vain.

À la suite de la blessure et de l’arrêt du combat, McGregor a fulminé sur le sol de l’octogone à propos de Poirier et de sa femme.

« Je lui envoyais la tête qui saignait, je lui donnais un coup de pied dans la jambe qui saignait. Comme d’habitude, plongez pour réduire la distance.

« Ce n’est pas fini. Je dois emmener ça dehors avec lui, c’est parti.

Conor McGregor était furieux de la fin du combat

« Il n’y a pas eu de contrôle. Il n’y avait pas un seul d’entre eux était un chèque. Votre femme est dans mon DM.

« Hé bébé, rappelle-moi et je te parlerai plus tard. Nous aurons une after au Wynn nightclub baby.

Poirier n’a pas été déconcerté par le ciblage par McGregor de sa femme, Jolie. Il dit que les deux se battront à nouveau dans la rue ou dans l’octogone parce que McGregor a dit qu’il voulait le tuer. Poirier considère que c’est un pas de trop.

« Je peux supporter, vous savez, le discours poubelle. Il n’y a pas de blocage avec le discours poubelle, n’est-ce pas?

GETTY

Poirier a remporté la victoire sur McGregor pour la deuxième fois cette année

«Mais le meurtre est quelque chose dont on ne plaisante pas, il n’y a pas de retour sur ça, et ce gars disait qu’il allait me tuer et toutes sortes de choses. Il me disait qu’il allait me tuer demain. Je vais partir d’ici dans un cercueil.

« Tu ne parles pas comme ça aux gens, mec. J’espère qu’il rentrera sain et sauf dans sa belle famille.

« Mais, vous savez, ce type est un sac à poussière. Karma n’est pas ab ****, elle est un miroir, et ce gars a dit la mauvaise merde.

McGregor a maintenant subi avec succès une intervention chirurgicale sur son tibia cassé et il dit qu’il sera avec des béquilles pendant six semaines avant de commencer le processus de rééducation.

Poirier défiera ensuite Charles Oliviera pour le titre des poids légers, mais le président de l’UFC, Dana White, a laissé entendre que McGregor obtiendrait une autre chance à Poirier lorsqu’il serait guéri.