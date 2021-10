Vous voulez rejoindre la liste d’attente Coinbase NFT ? 4 étapes à suivre !

En tant que premier échange cryptographique coté en bourse à Wall Street, Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) est familier avec les sentiers flamboyants. Il a été prolifique dans l’ajout de nouvelles pièces et jetons à sa plate-forme, et il tient souvent compte des demandes de sa base d’utilisateurs lorsqu’il s’agit d’ajouter de nouvelles crypto-monnaies ou d’entreprendre de nouveaux projets. Maintenant, la société plonge ses orteils dans le monde des jetons non fongibles (NFT) et espère s’approprier une part importante du marché des NFT. En prévision de ce nouveau déploiement, les investisseurs peuvent rejoindre la liste d’attente Coinbase NFT.

La prochaine plate-forme Coinbase NFT prévoit de faire de l’échange crypto une sorte de guichet unique pour tous les besoins de base d’un investisseur crypto typique. Dans l’état actuel des choses, les NFT sont l’un des actifs les plus populaires de l’industrie de la cryptographie. Cette nouvelle plate-forme est donc une décision avisée de la part de Coinbase.

Selon la page FAQ de Coinbase, la plate-forme NFT entrante permettra aux utilisateurs de frapper, acheter, collecter et présenter leurs NFT via un seul point de vente. Alors maintenant, en plus d’être l’un des premiers échanges cryptographiques cotés en bourse, ce sera également l’un des premiers marchés NFT cotés en bourse.

Comment rejoindre la liste d’attente Coinbase NFT

Les utilisateurs qui souhaitent rejoindre la plate-forme Coinbase NFT auront plus de facilité à le faire. Mais, ils seront confrontés à la difficile tâche d’attendre. Voici comment se préparer à rejoindre la plateforme :

Tout d’abord, il faut s’inscrire à la liste d’attente en utilisant la page de destination Coinbase NFT. Coinbase commencera à exclure les utilisateurs de la liste d’attente dans l’ordre des inscriptions. Cela signifie que plus tôt vous postulez pour rejoindre, plus tôt vous pourrez accéder à la plateforme. Une autre façon de grimper dans la liste d’attente est de parrainer. Les utilisateurs peuvent référer d’autres personnes à la plate-forme, qui peuvent ensuite utiliser un code unique qui renvoie à l’utilisateur référent. Plus on réfère de personnes, plus elles peuvent être remontées dans la liste. À partir de là, c’est un jeu d’attente car Coinbase laisse lentement les utilisateurs entrer dans la nouvelle plate-forme.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.