Vous voulez sortir avec Zendaya ? Voici qui elle dit que vous aurez besoin d’impressionner

Pourtant, Zendaya est habituée à l’attention qui entoure sa vie amoureuse. L’année dernière, des rapports se sont répandus selon laquelle elle voyait son camarade d’Euphoria Jacob Elordi, bien qu’elle l’ait appelé son “meilleur ami”.

Elle a également joué dans des films avec Timothée Chalamet, Zac Efron et John David Washington, et parfois les fans ne pouvaient s’empêcher de l’envoyer avec sa co-star ensemble. Comme elle l’a dit en riant, “Ouais, j’ai vu ces tweets.”

Mais Zendaya est trop occupée pour passer du temps à réfléchir aux réflexions d’Internet sur les rumeurs de relations. En plus d’agir dans ses nouveaux films Dune et Spider-Man : No Way Home, elle s’apprête à reprendre son rôle de Rue dans la deuxième saison d’Euphoria, qui a remporté un Emmy. Et un jour, elle espère travailler derrière la caméra. Comme elle l’a dit à Vogue britannique, l’art est “un énorme catalyseur de changement. Si jamais je deviens cinéaste, je sais que les protagonistes de mes films seront toujours des femmes noires”.

“Je dois me dépêcher et trouver comment devenir réalisateur, mec”, a-t-elle poursuivi. “J’essaie, j’apprends tous les jours, vraiment. Il y a tellement de choses que je veux faire.”