Vous voulez sortir des dépôts fixes ? Savoir comment s’en sortent les fonds communs de placement

Outre les obligations offertes par le gouvernement et les entreprises, les fonds disponibles dans la catégorie des fonds communs de placement (MF) de dette sont considérés comme une alternative viable aux FD.

Les taux d’intérêt sur les dépôts à terme (FD) tombant en dessous du taux d’inflation, les investisseurs perdent le pouvoir d’achat de l’argent investi. Bon nombre de ces investisseurs sont désormais prêts à s’aventurer hors de la sécurité apparente des FD et souhaitent investir dans d’autres instruments financiers qui offrent des rendements plus élevés ainsi que la sécurité et la liquidité.

Auparavant, les fonds liquides étaient le choix préféré des investisseurs à rendement fixe en raison de leur excellente liquidité et de leurs bons antécédents en matière de sécurité.

Cependant, avec la Reserve Bank of India (RBI) maintenant les taux directeurs très bas et les banques et autres institutions financières à plein de fonds, les taux de rendement des fonds liquides ont considérablement baissé, les rendant hors de la faveur des investisseurs de détail.

La catégorie de fonds à un jour récemment rajeunie n’a pas non plus réussi à attirer les investisseurs particuliers en raison de son taux de rendement ultra-faible.

Frappés par une série de défaillances obligataires, les investisseurs ont également perdu confiance dans de nombreuses autres catégories de fonds de dette.

Vous n’êtes pas satisfait des taux FD ? Connaître les risques et les avantages d’investir dans des obligations d’entreprise

Ainsi, en gardant les problèmes de sécurité et de liquidité enregistrés, les fonds suivants peuvent être considérés par les investisseurs FD comme des alternatives viables.

Plan à Maturité Fixe (FMP)

Comme les FMP investissent dans des instruments financiers avec des périodes d’échéance fixes et des taux d’intérêt fixes, comme les FD, les investisseurs peuvent prédire – avec une bonne précision – quelle valeur d’échéance ils obtiendraient et quand ils l’obtiendraient.

Inconvénients : Le principal inconvénient des FMP est qu’il s’agit de fonds fermés et que, par conséquent, les transactions telles que l’achat / l’achat supplémentaire, le rachat ne peuvent pas être effectués avec les AMC concernés.

Bien que ces fonds soient enregistrés dans les bourses, les transactions sont difficiles en raison du manque de participation.

Stratégie de déploiement

Les fonds basés sur la stratégie de roll down sont des fonds ouverts et offrent une bonne liquidité.

Cependant, comme les AMC continuent de faire de nouveaux investissements et de liquider les anciens conformément à leurs objectifs d’investissement, les investisseurs ne peuvent pas prédire la valeur à l’échéance et la durée d’investissement des titres sous-jacents.

Les options d’entrée et de sortie faciles affectent également l’évaluation des fonds.

Fonds indiciel Gilt à échéance cible

Les rendements des Target Maturity Gilt Index Funds sont généralement prévisibles dans une large mesure, car les investissements sont effectués principalement dans des titres d’État et les titres sous-jacents arrivent à échéance au cours de la période d’échéance cible.

Ainsi, le risque est moindre en raison de la prévisibilité de l’endroit où les investissements sont effectués lorsque les instruments arrivent à échéance.

Outre le risque de crédit minimum et le risque de duration minimum, les Target Maturity Gilt Index Funds offrent de la liquidité ainsi qu’ils sont ouverts et les transactions avec les AMC concernées sont autorisées de manière anticipée.

Des risques

Les investissements dans les MF sont des investissements en capital et sont donc considérés comme plus risqués que les investissements dans les FD.

Target Maturity Gilt Index Funds sont confrontés à un risque de réinvestissement car au moment du réinvestissement après 6-7 ans, le taux de coupon sur les nouveaux titres après l’échéance des titres existants pourrait être inférieur.

Les investisseurs peuvent également être confrontés à la volatilité lors du retrait avant la date d’échéance cible. Cela peut se produire si de nouveaux titres sont émis par le gouvernement à un taux d’intérêt au-delà d’un seuil.

