Vous voulez travailler pour le mieux-être des personnes spécialement handicapées? L’université de Rishiwood offre un cours de gestion de l’incapacité; vérifier les détails

Selon TRRAIN HSBC Disability Employment Report 2019, environ la moitié (46%) des personnes handicapées en Inde sont sans instruction. Le manque d’écoles adéquates, l’accessibilité, l’indisponibilité d’instructeurs spécialisés et, surtout, la réticence des parents à investir dans leur enfant handicapé sont les principaux obstacles. L’Université Rishihood a mis au point un programme d’un an de diplôme de troisième cycle et de bourses dans son centre de gestion des incapacités qui sera bientôt lancé. Ajay Gupta, cofondateur de l’Université Rishihood, en conversation avec Financial Express Online, a parlé des problèmes auxquels les personnes handicapées sont confrontées et de ses idées pour leur offrir une éducation de haute qualité. Extrait

Quelles sont les principales raisons de l’introduction d’un tel cours sur la gestion de l’incapacité?

Il existe un nombre très limité de programmes de formation disponibles dans le secteur de la gestion du handicap, en particulier pour un grand pays comme l’Inde. Le programme de DPI en gestion de l’incapacité offrira une opportunité aux jeunes brillants et prometteurs issus de divers milieux professionnels et universitaires de s’exposer à des sentiers guidés et à des entreprises non guidées du secteur du handicap et de cultiver leurs connaissances, leurs compétences et leur état d’esprit pour garantir l’élimination des inégalités pour les personnes. avec un handicap.

Cela favorisera également l’inclusion et l’intégration de 15 à 20% de la population de personnes handicapées en Inde (environ 8% de jeunes handicapés). Ces grands nombres de personnes vivent au bord de l’exclusion et constituent toujours la plus grande «minorité invisible». Le cours sur la gestion du handicap aidera à les inclure dans un sens réel et à inculquer « l’inclusion » comme promis dans la législation nationale indienne – la loi de 2016 sur les droits des personnes handicapées et les objectifs de développement durable pour atteindre le programme 2030 pour l’inclusion des personnes handicapées.

Veuillez partager quelques détails sur le cours, comme les fonctionnalités, l’éligibilité, la durée, les frais, etc.

Il s’agit d’un programme d’un an à temps plein et oblige les boursiers à rester à proximité des sites du projet dans des contextes urbains, semi-urbains et ruraux, selon les besoins. Le programme comprend un mélange d’initiation, de formation, de projets sur le terrain, de visites d’instituts et d’ateliers d’apprentissage croisé répartis tout au long de la période de bourse.

Le candidat doit être diplômé dans n’importe quel domaine d’études avec une passion pour suivre ce cours. Le cours est fourni sur une bourse complète de l’université à tous les candidats sélectionnés dans le cours. L’université s’efforce d’amener plus de personnes et de fonds pour alimenter la différence que ce cours peut faire.

Qu’est-ce que le centre pour les personnes spécialement capables?

Le Centre pour les personnes spécialement capables est une initiative de l’Université de Rishihood qui vise à fournir une opportunité aux jeunes brillants et prometteurs issus de divers milieux professionnels et universitaires de s’exposer au secteur du handicap et de cultiver dans l’ourlet les connaissances et les compétences pour aider à éliminer les inégalités pour personnes handicapées.

Ce centre vise à autonomiser les personnes handicapées. La spécialisation en la matière offre de nombreuses opportunités de carrière, qui restent inexploitées. Par conséquent, pour le secteur social et du développement, les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales internationales, les organisations gouvernementales et les organisations non gouvernementales nationales, il y aura une disponibilité massive de personnes handicapées qualifiées et bien informées. En outre, le gouvernement indien ordonne de «ne laisser personne de côté» conformément à ses obligations en signant et en ratifiant la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Par conséquent, ce centre et cours sur la gestion du handicap est la première étape pour soutenir les personnes handicapées marginalisées et aider le gouvernement à accomplir sa mission de «compétence en Inde».

Comment une initiative comme celle-ci aidera les personnes particulièrement capables en Inde?

Le programme de boursiers à temps plein vise à former des personnes bien équilibrées, animées de passion et d’engagement pour assurer l’intégration et l’autonomisation des personnes handicapées sous la direction de décideurs, de leaders d’opinion et de responsables de la mise en œuvre au niveau local.

En innovant pour les personnes handicapées, nous innovons pour nous tous. En veillant à ce que ce centre remplisse sa promesse de répondre aux besoins de la société les plus larges, nous pouvons donner à chacun – et pas seulement aux personnes handicapées – les moyens de faire plus. Et ce n’est que le début. Nous sommes impatients de voir comment les personnes handicapées sont habilitées à devenir des auto-représentants pour défendre leurs droits et leurs droits; qualifiés pour vivre une vie de qualité et finalement devenir un citoyen productif de la société.

Quels sont les projets futurs pour de tels cours?

À l’avenir, nous voyons cela comme une méthode pour assurer l’autosuffisance des personnes handicapées et nourrir une communauté de diplômés formés professionnellement qui peuvent travailler pour relever les défis en constante évolution des personnes handicapées. Ces diplômés formés peuvent également entreprendre des carrières mondiales dans les soins de santé, l’hôtellerie, le sport et le secteur à but non lucratif.

Les opportunités sont infinies, tout comme la communauté des personnes handicapées qui attendent d’être incluses et intégrées. Et, quoi de plus dynamique que d’être éduqué et responsabilisé, d’être le donateur et non plus le destinataire, d’être respecté et accueilli sur la base de la compétence que d’être recruté en quota (6% de réservation du gouvernement indien). En tant qu’établissement d’enseignement, nous sommes très enthousiastes et fiers d’être à l’avant-garde de cette entreprise et de faire de notre mieux pour soutenir la cause.

Notre vision était d’avoir un centre comme celui-ci qui nous a donné le courage et l’élan de défendre les droits des personnes handicapées avec courage et sagesse; pas avec l’approche de charité et de pitié que beaucoup font. Nous ne voulons pas leur donner un «poisson», mais leur donner des compétences pour qu’ils apprennent à attraper le poisson par eux-mêmes. Il vaut mieux apprendre aux gens à faire quelque chose eux-mêmes que de le faire simplement pour eux. Cette expression n’est qu’une partie du proverbe complet, «si vous donnez un poisson à un homme, il mange pendant un jour; si vous apprenez à un homme à pêcher, il mange toute sa vie ». Par conséquent, le Centre se concentre sur l’idée que les avantages à long terme sont plus utiles.

