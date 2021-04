Vous voulez trouver le prochain Dogecoin? Ces 7 cryptos mèmes montent en flèche

C’est la saison ouverte pour les altcoins. Comme Bitcoin (CCC:BTC-USD) glisse à sa plus faible position dominante sur le marché depuis des années, l’intérêt des investisseurs pour les devises négligées augmente. Et, avec l’histoire héroïque de Dogecoin (CCC:DOGE-USD), il semble que toute pièce ait le potentiel d’éclater. Maintenant, les investisseurs réclament de trouver le prochain Dogecoin.

Les investisseurs d’Altcoin apportent généralement leur soutien aux pièces qui suivent le Bitcoin. Ethereum (CCC:ETH-USD) est un favori altcoin avec sa blockchain de plus en plus populaire. Binance (CCC:BNB-USD) en est un autre, avec une capitalisation boursière approchant les 100 milliards de dollars et une plateforme d’échange majeure à son nom.

Dogecoin n’est pas Ethereum; ce n’est pas non plus Binance. Dogecoin est une entité née comme une blague, une réponse à la popularité croissante du Bitcoin. Enfilant une mascotte de Shiba Inu et en chuchotant avec un prix inférieur à un sou, DOGE a simplement existé en tant que mème pendant huit ans. Mais 2021 apporte des changements. DOGE a atteint crypto Mt. Rushmore avec des gains cumulatifs de plus de 5 000%.

L’histoire improbable de DOGE a suscité l’intérêt de beaucoup – pas seulement des fanatiques de crypto. Avec un nom comme Dogecoin et un chien souriant comme mascotte, il est difficile de ne pas faire attention.

Il y a un certain nombre de mèmes-cryptos ridiculement nommés en réponse au succès de DOGE, et certains d’entre eux ont pris un élan sérieux. Pour les investisseurs à la recherche de la prochaine pièce de monnaie meme à faire apparaître, il existe quelques options.

Dans cet esprit, nous avons rassemblé une liste de sept cryptos mèmes prêts à être le prochain Dogecoin:

MonaCoin (CCC:MONA-USD)

Meme Coin (CCC:MEME-USD)

PooCoin (CCC:POOCOIN-USD)

Chaîne de pirate (CCC:ARRR-USD)

Allongé (CCC:ÉLONGÉ-USD)

Asscoin (CCC:ASS-USD)

Jeton Shiba (CCC:SHIB-USD)

Le prochain Dogecoin? MonaCoin (MONA-USD)

MonaCoin est l’homologue japonais de DOGE. MONA a été créé la même année que Dogecoin, et plutôt que de présenter un chien, la devise excentrique a opté pour une mascotte féline. La crypto a été proclamée comme le premier jeton japonais natif et pourrait être la prochaine pièce de monnaie meme à rechercher des gains rapides de type DOGE.

Ce qui est très intéressant à propos de MonaCoin, c’est le soutien que la pièce trouve dans le gouvernement de son pays d’origine. L’Agence japonaise des services financiers a approuvé la monnaie MONA depuis des années maintenant.

Les investisseurs MONA peuvent effectuer des achats avec la pièce à la fois en ligne et physiquement avec facilité. En fait, en 2014, MONA a fait des vagues dans le monde de la cryptographie grâce à un achat majeur. Un homme a utilisé 32 000 MONA pour acheter un terrain de deux acres à Nagano. La nouvelle était scandaleuse à l’époque, car un achat de cette taille n’était pas encore normal dans l’industrie de la cryptographie. En fait, cela a conduit à une vente massive. Cependant, MONA a depuis apprécié la presse que l’événement lui a apporté.

Cette pièce est en grande partie inconnue aux États-Unis – sa base d’utilisateurs est presque à 90% japonaise. Cependant, les investisseurs peuvent toujours négocier MONA sur Se métamorphoser pour USD. La pièce est également communément échangée avec l’ETH sur des bourses telles que Bittrex et BleuTrade. Il existe toujours une base d’utilisateurs dédiée d’investisseurs MONA dans le monde entier.

Meme Coin (MEME-USD)

Meme Coin est dans une classe différente du reste des cryptos de cette liste.

DOGE, ainsi que les six autres choix cryptographiques, se négocient pour des montants relativement faibles par rapport aux géants de l’industrie comme l’ETH et le BTC. MEME, cependant, est un jeton meme pour les gros frappeurs.

MEME est la création de la crypto-face ananas de ConsenSys ‘ Jordan Lyall, chef de projet DeFi. L’idée derrière Meme Coin est qu’elle a été faite comme une blague. Lyall voulait satiriser les jetons DeFi en créant une crypto sans véritable utilité – le jeton existe simplement pour exister. Les utilisateurs peuvent effectuer toutes les activités avec MEME qu’ils peuvent avec n’importe quel autre crypto DeFi; la pièce a récemment gagné en pertinence avec les NFT. C’est essentiellement un moyen pour les investisseurs de générer un revenu passif sans aucune limite réelle définie pour son utilisation.

Parce que Meme est vraiment ce que ses utilisateurs en font, il peut aussi être volatil. Se négociant pour quelques dollars seulement après sa création en août 2020, la crypto a grimpé à près de 4000 dollars. Il a coulé depuis à 1 800 $. Ce n’est pas le pari abordable et occasionnel de DOGE ou des autres monnaies de cette liste, mais il capture certainement bon nombre des mêmes thèmes.

Le prochain Dogecoin? PooCoin (POOCOIN-USD)

S’il y avait jamais une crypto-monnaie dont le nom existait simplement pour frustrer les investisseurs de crypto sérieux, ce serait PooCoin.

PooCoin, avec son nouveau logo étrangement mignon, se présente comme le successeur immédiat de DOGE. L’un des cryptos les plus récents de la liste, PooCoin a connu de fortes fluctuations au cours des quelques semaines où il a été négocié. La pièce se négocie actuellement pour 4,87 $, déjà presque le double de son prix initial de 2,82 $. Le plus haut historique de la pièce a déjà dépassé la barre des 5 $, s’échangeant brièvement pour 5,17 $ avant de s’installer.

PooCoin a un but distinct. Le jeton est utilisé pour déverrouiller des fonctionnalités sur l’application décentralisée du même nom. Le PooCoin DApp, construit sur la chaîne intelligente Binance, permet aux utilisateurs de gérer leurs portefeuilles cryptographiques et de graphiques des prix. Les utilisateurs font ces choses avec leur… Caca.

La raison pour laquelle tant de commerçants affluent vers la pièce n’est pas vraiment évidente, mais son image de marque bizarre attire certainement l’attention. Et bien que tout soit très mignon et que les gains soient évidents, les investisseurs doivent être sûrs de comprendre les risques. Il est tout nouveau, créé au cours du premier trimestre. Et avec les spéculations qui circulent sur le fait que d’autres nouveaux cryptos sont des escroqueries potentielles, il est préférable de regarder PooCoin avec un œil cynique pour le moment.

Chaîne de pirate (ARRR-USD)

ARRR, mon pote! Pirate Chain, avec son symbole boursier digne d’un rire, fait la une des journaux alors qu’il atteint de nouveaux sommets avec une vitesse semblable à celle de DOGE.

Pirate Chain a été fondée en 2018. Et tout comme un pirate, ARRR consiste à protéger votre argent. Pirate Chain se présente comme la technologie de blockchain la plus sécurisée et anonyme au monde. Pourtant, tout en maintenant la confidentialité des utilisateurs verrouillée derrière des protocoles de sécurité solides, la société s’efforce d’être l’une des options de blockchain les plus transparentes.

Le lancement de Pirate était très clair sur le fait de ne donner aucun avantage concurrentiel à ses fondateurs et à ses initiés. Il n’y avait pas de pièces pré-minées ni d’offre initiale de pièces, et le montant de l’ARRR est explicitement fixé à 200 millions. Il n’y a pas de cachette derrière un rideau pour les fondateurs de Pirate Chain.

Les utilisateurs de Pirate Chain bénéficient des mesures de sécurité hermétiques que la chaîne emploie. Plus précisément, le protocole d’argument de connaissance non interactif Zero Knowledge-Succinct (zk-SNARKS) est ce qui protège les informations des utilisateurs. Avec zk-SNARKS, les informations peuvent être vérifiées sur la blockchain en quelques millisecondes, sans qu’un utilisateur n’ait jamais à autoriser l’accès aux données. Tout est vérifié par le bouche à oreille.

L’ARRR a récemment enregistré d’énormes gains, rappelant immédiatement Dogecoin aux investisseurs. Le jeton a gagné 50% au cours des dernières 24 heures. Il change de mains à 12,05 $.

Le prochain Dogecoin? Allongé (ELONGATE-USD)

Qui aurait pensé qu’il avait fallu autant de temps pour créer une crypto-monnaie nommée d’après Elon Musk? Tesla (NASDAQ:TSLA) Le fondateur et aficionado de la monnaie numérique, Musk, a tweeté à propos de Doge depuis ce qui semble être des siècles maintenant. Et maintenant, en guise de remerciement étrange pour son renforcement de la monnaie, il a son propre jeton homonyme.

Il n’y a même pas un mois, Musk a posté ce tweet:

S’il y a jamais un scandale à mon sujet, * s’il vous plaît * appelez-le allongé – Elon Musk (@elonmusk) 25 mars 2021

Et il n’a fallu que quelques semaines à quelqu’un pour utiliser la publication comme genèse d’un nouvel altcoin.

Le site Web officiel d’Elongate qualifie la crypto de «jeton déflationniste sans friction et à haut rendement». Il promet également que 80% du revenu total d’Elongate sera acheminé aux organismes de bienfaisance. Et aujourd’hui, la crypto fait sensation avec sa dernière annonce. Le tout nouveau jeton promet déjà 1 million de dollars à des organismes de bienfaisance, y compris un don de plus de 300 000 dollars à Children’s International.

Pour une crypto qui se négocie pour une petite fraction d’un centime, cela provoque un peu d’agitation. La pièce meme est un investissement de bien-être qui pourrait bien devenir le prochain Dogecoin.

AssCoin

AssCoin est le crypto meme le plus grossièrement nommé de cette liste, et cela dit quelque chose avec PooCoin présent. C’est aussi l’une des monnaies de plaisanterie qui cherchent à faire une course haussière à la DOGE.

ASS, qui représente assez innocemment Australian Safe Shepard, est la plus jeune pièce de monnaie de la course à l’espace, et c’est l’une des plus dynamiques. La pièce a pris de l’ampleur extrêmement rapidement, grâce à la couverture du média australien Stockhead.

AssCoin est le produit d’un développeur au Canada qui s’appelle Crypto Liv. Son principal mode de publicité pour la pièce consiste à utiliser des photos racées ornées du symbole $ ASS sur son profil Twitter. En fait, l’une des forces motrices derrière ASS est la promesse de Crypto Liv NFTs lorsque ASS atteint une capitalisation boursière de 69 millions de dollars.

AssCoin est prêt pour le trading via PancakeSwap’s (CCC:CAKE-USD) échange. Il bénéficie déjà du soutien du célèbre DJ européen Hudson Mohawke, et la communauté ASS a déjà lancé une grande campagne pour attirer l’attention d’Asscoin sur des influenceurs de pièces de monnaie comme Elon Musk et Dave Portnoy.

Jeton Shiba (SHIB-USD)

Shiba Token s’appelle «le tueur de Dogecoin» et semble exister dans le seul but de battre DOGE en tant que pièce de monnaie de choix. Heck, il soulève même la mascotte Shiba Inu directement de Dogecoin.

Alors que Shiba Token existe dans le but quelque peu vain d’être simplement «la meilleure pièce de monnaie», il a une communauté très soudée derrière lui. Le site Web Shiba Token fait la promotion d’une riche communauté d’artistes Shiba. Le plan pour l’œuvre d’art Shiba est de mettre en place un marché Shiba NFT dans un proche avenir. De plus, le site Web encourage les utilisateurs à soutenir l’organisation à but non lucratif Shiba Inu Rescue via Amazon Smile. Il y a un niveau de conscience communautaire et de charité qui attire beaucoup de soutien.

Le tirage au sort financier de SHIB est qu’il ne représente qu’une fraction d’un centime par pièce et qu’il a déjà augmenté de milliers de pour cent. Les créateurs de Shiba Token annoncent que SHIB peut dépasser DOGE en peu de temps. En fait, ils sont tellement confiants dans le succès de SHIB qu’ils préparent un autre mème crypto appelé BONE.

SHIB est disponible à l’achat sur Uniswap (CCC:UNI-USD), et il connaît un certain succès après le lancement. En fait, le jeton SHIB a augmenté de plus de 91 000% depuis sa sortie initiale il y a quelques mois à peine. Tueur de Dogecoin? Peut-être, juste peut-être.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Brenden Rearick est rédacteur adjoint de nouvelles pour l’équipe du marché d’aujourd’hui d’InvestorPlace. Il est diplômé de l’Université de Pittsburgh avec un diplôme en rédaction professionnelle et en sciences politiques. Ses antécédents journalistiques couvrent de nombreux sujets et il se targue de fournir les informations financières les plus précises et les plus impartiales.