Vous voulez un chèque de relance de 2 000 $ chaque mois jusqu’à la fin de la pandémie? Lire ceci – .

La propriétaire du restaurant du Colorado, Stephanie Bonin, ne pensait probablement pas que ses efforts trouveraient un public aussi massif, du moins pas au début. Néanmoins, après avoir lancé sa pétition sur Change.org appelant à des chèques de relance récurrents de 2000 $ par mois, une chose intéressante s’est produite:

Au moment d’écrire ces lignes, elle avait recueilli près de 2,2 millions de signatures. «Notre pays est toujours en difficulté», lit-on dans la pétition. «La reprise n’a pas atteint beaucoup d’Américains – le taux de chômage réel pour les travailleurs à bas salaire est estimé à plus de 20% et de nombreuses personnes font face à d’importantes dettes de l’année dernière pour des choses comme les services publics, le loyer et la garde d’enfants. Ce sont toutes les raisons pour lesquelles les chèques doivent être ciblés sur les personnes qui sont encore en difficulté et que le Congrès doit tirer des leçons de cette dernière année. »

Top Deal du jour La caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où coûte moins de 29 $ – le prix le plus bas d’Amazon! Prix ​​courant: 36,99 $ Prix: 28,85 $ Vous économisez: 8,14 $ (22%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Pour aller de l’avant, la pétition continue, Bonin dit que le Congrès doit rendre les contrôles de relance automatiques tant que certains déclencheurs sont satisfaits. «Plus besoin d’attendre que notre gouvernement envoie l’aide dont nous avons besoin.»

Bien que cette pétition appelle également le Congrès à soutenir un paiement de 2000 $ pour les adultes et de 1000 $ pour les enfants «immédiatement», il faut également souligner que des millions d’Américains en ce moment sont sur le point de commencer à recevoir bientôt de nouveaux chèques de relance – certains récurrent, même. Voici une source de ces prochains contrôles de relance – il s’appelle le Fonds de redressement budgétaire national et local contre le coronavirus, et il permettra aux États, aux comtés et aux villes d’obtenir une tranche d’argent qu’ils seront autorisés à distribuer aux ménages qui ont connu des difficultés. à cause de la pandémie.

Voici ce que le Trésor américain a à dire à propos du pot d’argent, pour lequel les règles ont été publiées lundi: «Les gouvernements locaux recevront des fonds en deux tranches, dont 50% à partir de mai 2021 et le solde livré environ 12 mois plus tard. Les États qui ont connu une augmentation nette du taux de chômage de plus de 2 points de pourcentage entre février 2020 et les dernières données disponibles à la date de certification recevront l’intégralité de leur allocation de fonds en un seul versement; les autres États recevront des fonds en deux tranches égales. »

Et n’oublions pas non plus une autre source importante de fonds de relance qui est sur le point de commencer à affluer bientôt aux Américains. La loi de relance de 1,9 billion de dollars que le président Biden a signée en mars comprenait entre autres une extension du crédit d’impôt fédéral pour enfants. Cela donnera aux familles avec enfants jusqu’à 17 ans une prestation annuelle de 3000 $ (divisée en chèques mensuels) pour chaque enfant de 6 à 17 ans et de 3600 $ pour chaque enfant de moins de 6 ans. des contrôles de relance, afin que les Américains n’aient pas à se demander si de tels avantages resteront dans les parages.

«Alors que notre pays progresse avec des taux de vaccination plus élevés chaque jour et des restrictions de sécurité assouplies, je partage votre sentiment de ne jamais vouloir revenir sur cette année misérable», lit-on dans une mise à jour jointe à la pétition. “Mais PAUSE 1 minute: assurons-nous s’il y a une prochaine fois, nous obtenons l’aide dont nous avons besoin plus rapidement.”

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.