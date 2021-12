Vous voulez un Galaxy Z Fold 3 ? C’est aujourd’hui votre dernière chance d’économiser jusqu’à 1 150 $

Depuis à peu près le mois dernier, Samsung propose son pliable premium, le Galaxy Z Fold 3, avec une remise importante. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Si vous voulez obtenir le meilleur téléphone pliable disponible sans dépenser près de deux mille dollars, c’est maintenant votre meilleur coup.

Samsung vend le Galaxy Z Fold 3 avec une remise de 250 $ sur son site, et ajoute une paire gratuite de Galaxy Buds 2 et une housse en cuir gratuite dans la boîte – 230 $ de trucs gratuits combinés. Plus important encore, vous pouvez échanger jusqu’à deux anciens téléphones, tablettes ou montres en échange d’un crédit d’échange amélioré sur le téléphone. Avec le ou les bons appareils, vous économiserez jusqu’à 900 $, ce qui ramènera le prix total à 650 $.

Samsung Galaxy Z Fold 3



Avec des vitesses fulgurantes de Snapdragon 888 soutenues par 12 Go de RAM, une conception étanche, un stylet S intégré et un logiciel réactif qui fonctionne bien sous forme pliée ou dépliée, le Galaxy Z Fold 3 est un téléphone révolutionnaire qui vaut la peine d’être acheté à ce bas le prix.

À partir de 650 $ chez Samsung

Ce qui rend cette offre particulièrement intéressante, c’est que vous recevez un téléphone déverrouillé. La plupart des autres offres Z Fold 3 proviennent d’opérateurs, qui vous enfermeront dans un achat ou une mise à niveau de ligne téléphonique coûteux, tout en vous obligeant à échanger un téléphone coûteux pour économiser de l’argent. En achetant directement auprès de Samsung, vous pouvez l’ajouter à n’importe quel forfait de téléphone portable bon marché que vous utilisez actuellement.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le lundi 20 décembre est le dernier jour où Samsung proposera cette offre. D’ici demain, vous n’obtiendrez pas la remise, vous devrez acheter vous-même l’un des meilleurs étuis Z Fold 3 et vous n’obtiendrez peut-être pas autant de valeur pour votre téléphone repris.

Donc, si vous avez du matériel à revendre, c’est le moment de les échanger contre quelque chose de nouveau. Gardez simplement à l’esprit qu’il arrivera probablement quelques jours après Noël, au cas où vous prévoyez de surprendre quelqu’un avec un cadeau vraiment épique. Très probablement, ce cadeau sera bien mérité pour vous-même.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.