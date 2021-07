Vous voulez un nouvel iMac 27 ? Vous devrez peut-être attendre jusqu’en 2022

in

Alors que l’iMac 24 est sorti plus tôt cette année, nous attendons toujours un nouveau modèle de 27 pouces (ou plus grand). Et, il semble que cette attente se poursuivra – peut-être jusqu’en 2022.

La fuite qui fait le tour aujourd’hui, repérée par Gizmodo, vient de @dylandkt sur Twitter et affirme que les nouveaux iMac “haut de gamme” n’arriveront pas avant l’année prochaine. En plus de cela, selon une rumeur de Mark Gurman (via Notebook Check), les MacBook Pro 16 pouces et 14 pouces ont également été retardés à fin 2021, grâce à une pénurie de panneaux Mini-LED.

L’iMac haut de gamme sortira en 2022. 🙃23 juillet 2021

Ce retard aurait repoussé le lancement de l’iMac 27 alimenté par M1X jusqu’en 2022, car Apple ne veut pas que ses lancements se concurrencent trop, du moins selon @dylandkt. Ainsi, nous pourrions voir l’iMac arriver l’année prochaine pour donner à la gamme MacBook Pro d’Apple plus d’espace pour respirer.

Pourtant, ce ne sont que des rumeurs et des fuites, vous devriez donc tout prendre avec un grain de sel. Nous ne saurons pas quand Apple lancera réellement son prochain MacBook jusqu’à ce qu’il le fasse.

Analyse : combien de temps avant un vrai ordinateur de bureau d’Apple ?

Bien que nous ayons adoré l’iMac 24 lancé plus tôt en 2021, il est toujours doté d’un processeur M1 – la même puce que celle du MacBook Air. C’est généralement bien parce que l’iMac 24 est destiné aux utilisateurs de PC plus occasionnels et quotidiens, mais les personnes qui ont besoin d’un ordinateur de bureau lourd sont laissées de côté.

Le dernier iMac 27 berce toujours un processeur Intel Comet Lake de 10e génération. Ce n’est pas vieux par aucun effort d’imagination, mais c’est encore plus d’un an à ce stade. Nous sommes sûrs qu’il y a beaucoup de professionnels de la création qui aimeraient un iMac 27 pouces mis à jour avec une version plus puissante du M1.

Parce qu’Apple a prouvé ce qu’il peut faire dans un facteur de forme ultra-portable avec l’Apple M1. Lorsque nous avons testé le M1 dans le MacBook Pro et le Mac mini contre d’autres processeurs de sa catégorie, le silicium d’Apple prend de l’avance, en particulier par rapport aux offres d’Intel.

Nous avons commencé à entendre plus de rumeurs selon lesquelles quelque chose comme ça arrive. Nous avons même entendu dire que le MacBook Pro 16 pourrait avoir une version 32 cœurs du M1X, ce qui mériterait certainement d’être inclus dans un iMac de classe station de travail.

C’est peut-être un peu plus que ce que nous pouvons réellement espérer. Gizmodo a également repéré des fuites de références, qui montrent une version pré-échantillonnée de l’Apple M1X avec 12 cœurs et une fréquence de 3,35 GHz. Ce n’est pas aussi excitant qu’une puce à 32 cœurs, mais c’est quand même beaucoup de puissance pour travailler sur quelque chose comme le montage vidéo. Cependant, cette puce n’a qu’un TDP (Thermal Design Point) jusqu’à 45 W, ce qui suggère qu’un processeur plus puissant pouvant suivre une puce de bureau Intel de 95 W pourrait être nécessaire pour un MacBook haut de gamme.

Pourtant, nous ne savons rien de certain jusqu’à ce qu’Apple lève enfin le voile sur son prochain iMac. Mais nous avons hâte de voir ce qui attend à l’intérieur quand il arrivera enfin.

Les meilleures offres Apple iMac 27 pouces (2020)