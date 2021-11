Vous voulez un peu de liberté avec ce café ? 5 entreprises de café pro-américaines

par Daisy Luther, The Organic Prepper :

Si, comme moi, vous appréciez votre habitude quotidienne de café mais que vous vous lassez du nombre toujours croissant de sociétés de café mondialistes qui semblent détester tout ce que l’Amérique représente (tout en profitant de nous), vous risquez de vous intéresser aux professionnels. -Des sociétés de café américaines appartenant à des Américains qui aiment vraiment l’Amérique.

Après avoir un peu cherché quelles sont les sociétés de café les plus patriotiques d’Amérique, voici une liste de certaines de mes préférées.

Alors préparez-vous une tasse et dégustez.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Une autre entreprise de café pro-américaine avec laquelle vous ne pouvez pas vous tromper est Disaster Coffee. Propriété de James Walton du Prepper Broadcasting Network. (J’ai un podcast intitulé The Last American sur le Preppers’ Broadcasting Network. Vous devriez le vérifier.) Disaster Coffee propose une grande variété de choix, tous à des prix très abordables.

Civil Unrest Medium Roast, Pandemic Dark Roast et tous les autres cafés oscillent autour de 15 $ par sac, ce qui en fait l’un des vendeurs de café les plus accessibles de cette liste. L’une des choses qui les distingue également des autres sociétés de café est qu’elles vendent également des grains de café vert.

Ils les appellent leurs haricots bunker. Si vous avez fait des recherches sur la conservation du café à long terme, vous savez que les grains de café vert sont l’un des meilleurs moyens de le faire. Vous devez les faire rôtir vous-même avant de les utiliser (voici comment). Cela permet de garantir que votre café est frais le plus longtemps possible.

Vous pouvez facilement acheter 5 livres de haricots de soute pour 40 $ ici dans cette entreprise pro-liberté, partisane du deuxième amendement (redondante avec pro-liberté, je sais), et qui soutient les organisations de secours aux sinistrés à travers les États-Unis après la loi de Murphy grèves.

Je n’ai essayé que leur catégorie 6 et leur pandémie, mais la pandémie est notre rôti préféré ici.

En plus d’être détenu et exploité par des vétérans (par un officier de l’armée en service actif, Lawton Wilson), Freedom 1 Coffee vous offre également 10 % de réduction sur votre première commande. Si vous allez de l’avant et que vous vous approvisionnez lors de votre premier achat (vous savez, en raison de l’aggravation future des pénuries de la chaîne d’approvisionnement), cela pourrait entraîner des économies assez substantielles.

Leur café coûte environ 15 $, avec certains de leurs mélanges les plus remarquables, notamment Blackbird Top Secret, Patriot Brazilian Coffee et Charge Ethiopian Coffee.

Freedom 1 fait également beaucoup pour soutenir les troupes américaines, en reversant une partie de leurs bénéfices à la National Coalition for Homeless Veterans, Tunnel to Towers, Wreaths Across America et Operation Restored Warrior.

Et juste au cas où vous vous poseriez la question, non, ils ne portent pas de thé. Comme Lawton l’explique sur le site, le seul thé qu’il apprécie est dans le port.

Connaissez-vous le travail de Glen Tate (299 Days) ou Shelby Gallagher (The Divide) ? Si c’est le cas, vous serez heureux de savoir que c’est le café qui travaille avec eux sur leur podcast Prepping 2.0. La majorité des produits Minuteman Coffee coûtent, hum, 17,76 $, mais l’augmentation du prix est due à votre achat de 16 oz. sacs lorsque vous achetez leur café plutôt que le 12 oz. sacs que la plupart des autres sociétés de café vendent.

Certaines de leurs bières remarquables sont leur Betsy Ross (Colombian Light Roast), Don’t Tread on Me (Signature Dark Roast), Come and Take It (Colombian Dark Roast) et leur infusion décaféinée – Liberal Tears.

Si vous êtes quelqu’un qui ne veut pas que du café noir, vous aimerez les options que Beard Vet propose. Vous trouverez des cafés tels que Guerilla Nilla (vanille française), Combat Crunch (noix de vanille torréfiée au caramel), Dress Blues (myrtille et noix de pécan torréfaction moyenne) chez Beard Vet. Le tout pour le prix très raisonnable d’environ 13 $ le sac.

Lire la suite @ TheOrganicPrepper.ca