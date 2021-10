Vous voulez une citrouille comme Jack d’Animal Crossing? Voici un pochoir gratuit à utiliser pour Halloween

Image : Nintendo

La saison la plus effrayante de toutes approche à grands pas et si vous voulez un Halloween sur le thème de Nintendo cette année, vous voudrez en profiter.

Nintendo a partagé un pochoir imprimable gratuit pour toute sculpture de citrouille que vous vous retrouverez à faire au cours des prochaines semaines. Disponible en téléchargement sur le site Web Play Nintendo, le pochoir a la forme de Jack d’Animal Crossing – parfait pour tous les fans de la série. Voici à quoi cela ressemble :

Image : Nintendo

Lorsque vous vous êtes dirigé vers ce lien, appuyez simplement sur le bouton « Télécharger et imprimer » pour commencer. Nintendo note que vous aurez besoin de papier, d’un stylo ou d’un crayon, de ruban adhésif, de ciseaux, d’une punaise et d’outils de sculpture de citrouilles pour craquer.

Quant à Jacques ? Eh bien, Jack apparaîtra à nouveau dans Animal Crossing: New Horizons à Halloween lui-même, le 31 octobre. Nous avons un guide complet sur ce à quoi s’attendre et comment tirer le meilleur parti des célébrations d’Halloween de New Horizons ici.

Prendre plaisir!