Vous voulez une couverture pour les consommables ? Ajoutez des avenants à votre régime d’assurance-maladie

Selon les tendances disponibles, le taux de remboursement des sinistres parmi les personnes qui ont une couverture pour les consommables est de 94% tandis que les personnes qui n’ont pas de couverture pour les consommables est de 83%.

Au cours des 15 à 16 derniers mois, les traitements dans les hôpitaux privés de toutes les grandes villes du pays sont devenus plus chers, avec l’inclusion d’équipements de protection essentiels et de consommables pour le personnel qui sont répercutés sur les factures d’hospitalisation des consommateurs. En fait, les coûts d’hospitalisation ont augmenté de 35 à 40% pour tous les grands hôpitaux privés, en particulier avec l’augmentation de la consommation de consommables comme les kits d’EPI, les seringues, ainsi que l’ajout des coûts de désinfection.

Alors qu’avant COVID-19, la facture d’hospitalisation moyenne se situait entre Rs 50 000 et Rs 60 000, pendant les crises COVID-19, elle est passée à Rs 80 000 – Rs 90 000. Au cours de la dernière année, le coût des lits COVID-19 dans les hôpitaux privés s’élève à environ Rs 10 000 par patient et par jour. Pour une hospitalisation de 15 jours pour le traitement du COVID-19, la facture de l’hôpital s’élève principalement à Rs 1,5 lakh – Rs 2 lakh.

Augmentation de la part des consommables

Avant COVID-19, les consommables représentaient environ 3 % à 5 % des factures d’hôpital, mais depuis le début de la pandémie, la part des consommables dans les factures d’hôpital a augmenté pour atteindre 25 % à 30 %. Cela a laissé plusieurs familles à travers le pays en difficulté car elles contractent des prêts ou demandent de l’aide à leur famille et à leurs amis pour payer les factures d’hôpital.

Par exemple, une famille à Bangalore a été perplexe de voir que 40% de sa facture d’hôpital concernait des consommables qui comprenaient le coût des kits d’EPI, des masques N95, la désinfection des salles d’examen et de nombreux autres produits. La facture qui leur a été remise par un hôpital privé était de Rs 2,5 lakh qui comprenait des consommables d’une valeur de Rs 1 lakh. L’histoire est similaire à travers PAN India, les gens s’inquiétant du coût élevé des consommables sur leurs factures d’hôpital.

En effet, selon les règles de souscription des assureurs, les consommables ne sont pas à la charge de la compagnie d’assurance. En tant que preneur d’assurance maladie, il est important que vous sachiez que votre assureur peut ne pas vous couvrir pour les consommables et que le coût de ces dépenses ne sera à votre charge qu’en cas d’hospitalisation.

Cavaliers à la rescousse

Heureusement, compte tenu de la proportion significativement élevée de consommables dans les factures d’hôpital, les assureurs ont maintenant commencé à proposer des avenants qui peuvent être achetés avec des plans de base pour couvrir le coût des consommables dans vos factures d’hôpital. Pour l’instant, deux assureurs de premier plan, à savoir Care Health Insurance et Max Bupa Health Insurance, proposent de tels avenants. La fonctionnalité peut être utilisée via le plan de n’importe quel assureur Care Health en ajoutant l’avenant Care Shield et l’avenant Safeguard de Max Bupa Health Insurance. Ces deux avenants coûtent environ 5 % de la prime du régime de base.

Par exemple, si vous choisissez le plan Health ReAssure de Max Bupa dont la prime annuelle est de Rs 8 000, la prime annuelle de Safeguard Rider serait de Rs 400. Ces deux avenants aident à régler la réclamation pour les articles non payables et n’ont aucun impact sur la PNE si la demande est jusqu’à 50 000. Ces deux cavaliers peuvent être achetés avec n’importe quelle couverture de santé de l’assurance maladie Care ou de l’assurance maladie Max Bupa pour couvrir les consommables et les articles non payables comme les ceintures, les gants, les bretelles, les masques, le spiromètre, le thermomètre et autres articles similaires. Outre la couverture des consommables, l’avenant Care Shield prend également en charge les bilans de santé préventifs, le bien-être, les soins à domicile, les consultations médicales et les diagnostics.

Selon les tendances disponibles, le taux de remboursement des sinistres parmi les personnes qui ont une couverture pour les consommables est de 94% tandis que les personnes qui n’ont pas de couverture pour les consommables est de 83%. Cela signifie que pour les personnes qui ont une couverture pour les consommables, le taux de remboursement des sinistres est supérieur de 11 points de pourcentage à celui des personnes qui n’ont pas de couverture pour les consommables. On s’attend à ce que ces nombres augmentent par plusieurs car COVID-19 est là pour rester longtemps et la pratique d’utiliser des consommables pour les patients pendant l’hospitalisation sera également suivie à long terme. Il est donc encore plus important d’ajouter un avenant consommables à votre plan de base pour une couverture complète contre les infections à coronavirus.

(Par Amit Chhabra, responsable de l’assurance maladie, Policybazaar.com)

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.