Vous voulez voir Springsteen à Broadway ? Les billets commencent à 400 $ sur StubHub

Avant le retour très attendu (et imminent) du divertissement de foule, les fans n’hésitent pas à acheter des billets pour regarder leurs artistes préférés se produire en direct. Mais la demande refoulée – ainsi que les efforts des revendeurs soucieux du profit – semble gonfler considérablement le prix des laissez-passer pour des événements tels que Springsteen à Broadway.

Bruce Springsteen a annoncé plus tôt cette semaine qu’il accueillera le premier des 30 événements Springsteen à Broadway le samedi 26 juin, au St. James Theatre de la Big Apple. Le joueur de 71 ans devrait fournir le dernier de ces spectacles «intimes» le samedi 4 septembre, et il convient de noter que le Springsteen original de 236 représentations à Broadway a généré au nord de 100 millions de dollars en 2017 et 2018.

En passant, alors que le concert de retour de New York et le Hollywood Bowl de LA comprendront des sections de sièges séparées pour ceux qui ont été vaccinés contre COVID-19 et ceux qui ne l’ont pas fait, les événements de Springsteen à Broadway non distanciés socialement n’admettront que personnes complètement vaccinées.

À la porte, les participants devront présenter une preuve de vaccination et les responsables vérifieront également qu’au moins 14 jours se sont écoulés depuis que les détenteurs de billets ont reçu leur deuxième dose de vaccin. La seule exception, a expliqué Jujamcyn, propriétaire du St. James Theatre sur son site Web, concerne «les enfants de moins de 16 ans, qui doivent être accompagnés d’un adulte vacciné et doivent également fournir la preuve» d’un test COVID-19 négatif.

Inutile de dire que la plupart des fans ont cessé de profiter des divertissements de foule au milieu de la pandémie, ce qui signifie que de nombreuses personnes – et un grand nombre de purs et durs de Springsteen – seront impatients d’assister à des concerts dès que possible cet été. Certes, une multitude de futurs détenteurs de billets se sont tournés vers les médias sociaux pour s’exprimer sur la longue file (numérique) des laissez-passer Springsteen on Broadway, leur disponibilité limitée et leurs coûts fortement gonflés sur le marché secondaire.

« Eh bien, je suis déçu. J’ai essayé d’obtenir des billets pour voir Springsteen On Broadway, et les seuls disponibles étaient à plus de 500 $ pièce. Autant j’aime The Boss, autant je ne peux pas justifier ce coût », a écrit un utilisateur de Twitter.

“J’étais très heureux que Bruce Springsteen refait “Springsteen on Broadway” cet été, mais les billets les moins chers coûtent 625 $ chacun”, a déclaré un autre adepte de Springsteen soucieux des coûts.

Pour référence, les billets de Springsteen on Broadway coûtent entre 75 $ et 850 $ lorsqu’ils sont disponibles à l’achat via SeatGeek (« le fournisseur de billetterie officiel » pour la série de performances). Comme on pouvait s’y attendre, les sièges du balcon à 75 $ se sont rapidement vendus et, au moment de la publication de cet article, le moins cher des laissez-passer restants sur la plate-forme de 12 ans coûtait 400 $.

De même, les billets Springsteen on Broadway pouvaient être achetés pour pas moins de 400 $ sur StubHub au moment de la publication, la plupart des laissez-passer pour la zone d’orchestre coûtant environ 1 000 $ – et jusqu’à 5 971 $. (Certains billets de moins de 400 $ semblaient disponibles, mais l’un d’entre eux reçoit un message d’erreur : « Quelqu’un d’autre a déjà acheté ces billets. Voyons si nous pouvons trouver des billets pour vous » en tentant de terminer le processus de paiement.)

Bien sûr, il convient de rappeler qu’il y a 30 dates disponibles pour Springsteen à Broadway (sans parler des centaines de projections qui ont eu lieu auparavant).

Mais lorsque les artistes se produisent une ou deux fois dans une ville avant de déménager dans d’autres lieux dans le cadre d’une tournée étendue, il est possible que la demande des fans – et, à son tour, les prix – puissent encore augmenter. Cependant, certains sur les réseaux sociaux célèbrent l’obtention de billets malgré leur coût considérable.

“J’AI OBTENU MON BILLET SPRINGSTEEN SUR BROADWAY ! Je suis tellement ravie ! Je ne peux pas attendre. J’ai réussi à me rafraîchir », a écrit un « fan de Springsteen » autoproclamé, y compris avec le message une capture d’écran montrant des frais de 325,20 $ pour un seul billet mezzanine.

Plus généralement, avec une abondance de fans différents mais ayant critiqué l’impact des opérations de revente de billets sur la disponibilité et le prix des laissez-passer d’artistes tels que The Foo Fighters, Billie Eilish et d’autres, il vaudra la peine de surveiller la question d’un point de vue juridique et perspective législative. La FTC a émis en janvier les premières accusations de scalping de billets en vertu de la loi BOTS vieille d’une demi-décennie, et le Congrès avant le début de la pandémie s’est clairement intéressé aux coûts excessifs des billets – un intérêt qui ne semble pas s’être atténué dans l’intervalle.