Vous voulez vous marier ? Voici comment financer vous-même votre mariage

La planification financière doit être faite non seulement pour l’organisation de la cérémonie de mariage, mais doit également garder à l’esprit les dépenses nécessaires pour profiter immédiatement après le mariage.

Fini le temps où les parents sélectionnaient les jumelages de leurs fils et filles et portaient tout le fardeau des mariages arrangés. Maintenant, avec la jeune génération devenant de plus en plus indépendante financièrement et restant à l’écart de leurs parents sur leurs lieux de travail respectifs, les futurs mariés choisissent principalement leurs propres partenaires de vie et partagent le fardeau financier de leur propre mariage.

Cependant, les mariages sont des affaires coûteuses et il est préférable de le planifier à l’avance, afin qu’il n’y ait pas besoin de réduire les dépenses.

« Les mariages peuvent être une sortie potentiellement importante et vous devez très bien budgétiser et planifier cela. Dans une perspective à long terme, il est idéal de ne pas faire de folies et d’investir/économiser les fonds du mariage pour votre avenir. La règle empirique typique est de dépenser environ 1,5 à 2 fois votre salaire annuel pour les célébrations de votre mariage afin d’éviter de trop faire des folies », a déclaré Nimesh Verma, CTO et co-fondateur d’Upwards.

En plus d’épargner et d’investir, il faut également essayer de rembourser les prêts existants, le cas échéant, pour assurer moins ou pas de charge financière après le mariage.

« La planification financière est essentielle lorsqu’on se marie, la première étape étant une évaluation complète de la santé financière de chaque partenaire et une « discussion » sur la manière dont les finances futures seront gérées. Cela devrait inclure des fonds d’urgence et combien chacun est prêt à lancer lors d’un tel événement ou dire que les parents d’un partenaire ont besoin de fonds d’urgence médicale. Je déconseille encore une fois d’organiser un mariage exorbitant, car cela signifie que vous commencez votre mariage sur une base financière solide et que vous avez de bonnes perspectives à moyen et long terme. Mieux vaut également s’assurer que vous n’êtes pas endetté avant de faire le grand saut nuptial », a déclaré Anshuman Narain, vice-président de CashBean (PCFinancials Services Pvt Ltd).

Covid-19 : Du mariage aux voyages en passant par les soins de santé – comment les emprunts connaissent des hauts et des bas pendant la pandémie

Il est important de se libérer de toute dette pour s’assurer que le futur marié est en mesure de contracter un nouvel emprunt, au cas où les dépenses dépasseraient les économies.

« Une occasion spéciale et unique comme le mariage appelle une célébration pas comme les autres. Inutile de dire qu’il faut être prêt financièrement pour le grand jour car les dépenses sont un aspect crucial du mariage. Il faut commencer à épargner bien à l’avance pour éviter le fardeau des remboursements de prêt juste après le mariage. Cependant, si les futurs mariés souhaitent ou ont besoin d’aller au-delà de leurs économies pour l’occasion, choisir le bon produit est essentiel pour ne pas courir le risque de dépenses inutiles qui pourraient entraîner des factures et des remboursements élevés. On pourrait opter pour Buy Now Pay Later pour les biens de consommation durables, les cartes de crédit ou les marges de crédit offertes par FlexPay pour les besoins à court terme et les prêts personnels pour les besoins à long terme », Anil Pinapala, PDG et co-fondateur de Vivifi India Finance.

La planification financière doit être faite non seulement pour l’organisation de la cérémonie de mariage, mais doit également garder à l’esprit les dépenses nécessaires pour profiter immédiatement après le mariage.

« Un autre aspect important à prendre en considération est d’avoir un revenu disponible juste après le mariage, car il y aura beaucoup d’autres choses qu’un couple aimerait désormais dépenser collectivement. Par conséquent, garder une note de cela lors de la planification financière du mariage garantira que le couple ne sera pas stressé après le mariage », a ajouté Pinapala.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.