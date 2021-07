Vous vous demandez comment les soins de santé vont se transformer à partir de maintenant ? Voici un instantané !

Le Financial Express organise le FE Healthcare Summit.

Par Shardul Nautiyal

De la téléchirurgie à la création d’une équité en santé grâce aux données, il y a beaucoup à faire.

Alors que le monde surveille les changements dans le monde post-Covid, le système de santé indien est déjà prêt à aller de l’avant, en tirant les leçons du passé. Des changements sont nécessaires non seulement aux niveaux opérationnel et infrastructurel, mais aussi au niveau politique. Pour ajouter plus de perspective à la pensée, The Financial Express organise le FE Healthcare Summit. Cette extravagance de trois jours devrait se dérouler du 18 au 20 août 2021. L’événement se concentrera principalement sur les discussions sur la convergence de la technologie avec les soins de santé pour la préparation post-Covid.

Ce conclave verra les acteurs de la technologie et de l’industrie se réunir pour ouvrir la voie à un système de santé avancé post-Covid, tout en gardant à l’esprit la meilleure utilisation de l’infrastructure actuelle.

Le premier jour du FE Healthcare Summit se concentre sur le thème “Au-delà de la guérison frugale – L’accès avec un impératif de qualité”. L’un des premiers sujets de la conférence du premier jour porte sur « Réimaginer le système de santé indien ». La robotique offre aujourd’hui l’option d’un système de santé à distance : la télémédecine. La télémédecine via la vidéoconférence, les smartphones, les appareils sans fil et les appareils portables fournissent des services cliniques à distance aux patients. Il s’agit d’un service « n’importe où et n’importe quand », offrant une consultation primaire, une surveillance à distance et un diagnostic initial aux personnes. Les médecins peuvent même pratiquer la téléchirurgie à l’aide de robots. Ces deux innovations permettent aux patients d’obtenir un traitement sans avoir à se rendre dans de plus grands hôpitaux, réduisant ainsi le coût des médicaments tout en évitant les listes d’attente.

Le deuxième sujet de discussion est basé sur « Créer l’équité en santé grâce aux données ». La collecte de données via l’intelligence artificielle (IA) a facilité les professionnels de la santé avec un accès amélioré aux dossiers médicaux, ce qui facilite le diagnostic et le pronostic. De plus, une gestion et une analyse appropriées de ces données peuvent ouvrir de nouvelles voies pour les soins de santé modernes. Le sujet est devenu si pertinent aujourd’hui que le système de dossier médical électronique (DME) est apparu comme une solution potentielle pour améliorer la qualité et éliminer toute erreur possible de médication.

La troisième conférence porte sur le programme de vaccination massif contre le COVID-19 de l’Inde : la stratégie d’accessibilité est un sujet de discussion important alors que le ministère de la Santé de l’Union et d’autres parties prenantes ont lancé une série d’initiatives pour sa mise en œuvre en mettant en place un système en ligne robuste via l’application CoWIN auquel la couverture vaccinale COVID-19 de l’Inde a franchi le cap historique de 36 crore.

La « Stratégie de communication sur le vaccin COVID-19 » est publiée par le ministère de la Santé et du Bien-être social pour diffuser des informations opportunes, précises et transparentes afin de sensibiliser et d’atténuer les appréhensions et les craintes concernant les vaccins COVID-19 dans la communauté.

La quatrième conférence sur « Créer des produits et des solutions centrés sur le patient » est un sujet très pertinent. Aujourd’hui, les appareils portables sont apparus comme une excellente solution robotique aux maux. Les appareils portables basés sur l’IA, tels que les montres intelligentes et les moniteurs à capteurs, fournissent régulièrement un aperçu plus approfondi de la santé d’un individu. Ils enregistrent le rythme cardiaque, la pression artérielle et le niveau de glucose, etc. pour donner des alertes en temps réel. Après avoir collecté les données, l’IA les crypte et les partage avec un médecin qui recommande un médicament en fonction des informations.

Alors qu’un diagnostic normal prend du temps, ceux effectués à l’aide de robots produisent des résultats en une fraction de temps. Le système basé sur l’IA analyse des milliers de cas tout en établissant une corrélation entre les variables. Il détecte les schémas et fournit une analyse détaillée de la maladie aux professionnels de la santé, ce qui aide à démarrer un traitement approprié instantanément, augmentant ainsi les chances de guérison.

Le cinquième sujet porte sur « les technologies de la santé et le besoin d’évolution ». L’industrie des technologies de la santé s’efforce constamment d’indigéniser les technologies et les produits pour la fraternité médicale en fabriquant des dispositifs médicaux innovants basés sur la précision en Inde.

Environ 85% des dispositifs médicaux en Inde sont importés. Le gouvernement central a publié des directives pour Rs. Programme d’incitation liée à la production (PLI) de 400 crore pour le développement de quatre parcs de dispositifs médicaux. Il est nécessaire de soutenir la facilitation des exportations et de privilégier l’achat national de dispositifs médicaux pour stimuler l’autosuffisance de l’Inde.

Ceci est très pertinent car les réglementations et les normes sur les dispositifs médicaux en Inde sont également sur une tendance évolutive avec la notification des nouvelles règles sur les dispositifs médicaux, 2017.

En plus de cela, l’industrie indienne des dispositifs médicaux est également optimiste quant au mandat du Premier ministre Narendra Modi « vocal for local » qui conduirait l’Inde à devenir un exportateur net de 85 % au cours des deux prochaines décennies, une transition progressive par rapport aux produits importés.

Le sixième sujet de la conférence est « Health Tech Success Story (Start-up Talk) ». Un exemple en est la start-up Health Tech basée à Delhi, Health Arx Technologies Pvt Ltd, qui a développé et lancé un système intelligent de gestion du diabète alimenté par l’intelligence artificielle (IA) via une application mobile nommée BeatO pour s’adresser à la population vulnérable des patients COVID-19. ayant un diabète avec des niveaux de sucre non contrôlés.

Il a été observé que le diabète non contrôlé entraîne une mortalité de 30% chez les patients positifs au COVID-19. La gestion du diabète et de ses complications est un énorme défi en raison du manque de sensibilisation générale au diabète et de la rareté du personnel de santé et des équipements de surveillance, y compris des tests HbA1c simples, en particulier dans les petites villes et villages.

