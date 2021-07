Vous vous demandez si vous avez été bloqué par quelqu’un sur WhatsApp ? Voici comment vérifier

Voici comment vous pouvez vérifier si vous avez été bloqué par quelqu’un sur WhatsApp.

WhatsApp : WhatsApp est l’application de messagerie instantanée la plus appréciée depuis des années et est désormais également un lieu où se déroulent les interactions commerciales et professionnelles. C’est pratique car cela permet aux utilisateurs de bloquer et de signaler quelqu’un qui envoie des messages de spam ou du contenu répréhensible. Avec cette fonctionnalité, l’application empêche l’utilisateur de recevoir des messages, des mises à jour de statut et des appels de l’utilisateur bloqué. Cependant, de temps en temps, quelqu’un souhaite vérifier s’il a été bloqué, en particulier dans les cas où une personne est bloquée par l’autre lors d’une conversation professionnelle. Eh bien, voici comment vous pouvez vérifier si vous avez été bloqué par quelqu’un sur WhatsApp.

Lire aussi | Twitter démystifie les raisons pour lesquelles votre compte n’est pas vérifié

WhatsApp : Comment vérifier si vous avez été bloqué

Bien que WhatsApp, propriété de Facebook, ne dispose d’aucune fonctionnalité permettant d’alerter les utilisateurs du fait qu’ils ont été bloqués, il existe certains indicateurs qu’un utilisateur peut rechercher.

Le premier d’entre eux est la photo de profil. Lorsqu’une personne est bloquée par quelqu’un d’autre sur WhatsApp, elle ne peut pas voir la photo de profil de cet utilisateur sur WhatsApp. Cependant, il ne s’agit pas d’un indicateur général, car il est possible que l’autre utilisateur n’ait pas mis à jour une photo de profil et c’est pourquoi l’un d’entre eux pourrait ne pas être en mesure de la voir. Cependant, si quelqu’un a été bloqué, l’utilisateur ne pourra pas non plus voir le statut « Dernière vue » ou « En ligne » de la personne qui a bloqué. Mais encore une fois, si quelqu’un a masqué son statut “Dernière visite”, alors les utilisateurs ne pourront accéder qu’au statut “En ligne”. statut vu.

Il existe également quelques autres signes, comme lorsqu’un utilisateur bloqué envoie un message, il ne reste que sur une seule coche et ne se transforme jamais en double coche. Alors que la coche simple indique que le message a été envoyé du côté de l’expéditeur, la double coche indique que le destinataire l’a reçu. Si le destinataire a désactivé Internet, le message affichera une seule coche jusqu’à ce que la personne passe à Internet, mais si quelqu’un a été bloqué, la double coche n’apparaîtra jamais.

Si ces indicateurs ne sont pas en mesure d’aider un utilisateur essayant de vérifier s’il a été bloqué, il peut essayer d’appeler l’autre individu par voix ou vidéo. Dans le cas où un utilisateur a été bloqué, tous les appels qu’il tente de passer ne passeront pas, et si c’est ce qui se passe, alors l’utilisateur a très probablement été bloqué.

De plus, si tous les indicateurs ci-dessus sont présents, il est fort probable que l’utilisateur ait été bloqué par l’autre individu.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.