Vous vous devez de regarder ces vidéos de publication du calendrier de la NFL

La publication du calendrier de la NFL est l’un des événements les plus en vogue qui signifie relativement peu dans le grand schéma des choses. Autrement dit, en dehors de nous se plaindre du fait que les Cowboys ont plus de matchs aux heures de grande écoute que la moitié de la ligue combinée.

Cependant, la sortie a conduit à l’une des meilleures traditions de la ligue: la vidéo de sortie du calendrier. C’est essentiellement le Super Bowl pour les équipes de médias sociaux gérant des comptes Twitter. Les valeurs de production sont devenues si ridicules que nous voyons des camées étoilés, des sketches élaborés – tout, juste pour dire aux gens quand et qui se jouera. Chaque année, ils s’améliorent, car les équipes de la NFL sont prêtes à s’amuser davantage. Alors apprécions certains des meilleurs de la sortie de cette année.

Les Broncos ont fait de Peyton Manning un stagiaire d’un jour.

Les Falcons sont allés nager complètement pour adultes

Les Corbeaux ont amené tout un tas de camées célèbres … littéralement

Les Cowboys ont Post Malone

le Steelers tout fait de lego.

Les Panthers ont exploré à quel point il est difficile de faire une vidéo de sortie programmée

le Chargeurs fait d’incroyables présentations Powerpoint

– Chargeurs de Los Angeles (@Chargers) 12 mai 2021

Dans l’ensemble, je dois dire que je pense que les Chargers ont gagné cette année. C’était de la pure nostalgie, mélangée à de la maladresse – et je pense que c’est génial. Vraiment, chaque équipe a été gagnante en 2021, car la meilleure nouvelle tradition de la ligue devient de plus en plus amusante et élaborée. Cela compense presque, presque la durée des diffusions en direct.