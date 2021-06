Vous vous devez la commodité de cette offre de prise intelligente Kasa à 13 $ pour Prime Day

La domotique est à la fois géniale et facile, à condition d’utiliser les bons éléments. Croyez-moi, j’ai essayé à la fois la manière la plus dure et la plus simple et la manière la plus géniale est de simplement brancher des trucs, de suivre quelques instructions simples, et tout fonctionne. Prime Day est le bon jour pour commencer à le faire en toute simplicité !

Et c’est exactement l’expérience que vous aurez avec les simples prises intelligentes de Kasa. Vous n’avez rien à séparer ou à câbler car ils se branchent directement sur la prise qui est déjà sur votre mur et leur faible encombrement les rend parfaits pour des endroits comme derrière le canapé ou la commode, c’est exactement là où je les utilise. Associez-les à quelque chose comme un Echo Dot ou une autre offre d’appareils Prime Day Amazon en cours et c’est comme par magie.

Installez les éléments à un endroit où vous pouvez facilement toucher le bouton unique et voir la couleur de la lumière, puis déplacez-les n’importe où grâce à l’intégration dans les applications Google Home ou Amazon, où vous pouvez leur donner un nom propre et les attribuer à un chambre. Ils sont vraiment l’un des meilleurs Smart Plugs pour Alexa et Google Assistant. En prime, l’application Kasa Smart vous permet également de contrôler les choses d’un simple toucher si vous n’êtes pas en train de configurer une solution complète de maison intelligente mais que vous voulez toujours une prise que vous pouvez allumer et éteindre sans atteindre le cordon.

Vous trouverez environ un million de produits intelligents équipés du Wi-Fi et prêts à fonctionner avec votre téléphone ou votre haut-parleur intelligent. Mais vous avez aussi un tas de choses « idiotes » qui fonctionnent toujours exactement comme vous le souhaitez et les jeter est tout simplement idiot. C’est là que les prises intelligentes entrent en jeu pour sauver la situation.

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Une prise intelligente ne peut faire que deux choses : s’allumer et s’éteindre. L’astuce consiste à les activer et les désactiver quand vous le souhaitez ou en avez besoin, et c’est pourquoi l’intégration avec quelque chose comme Google Assistant et une excellente application pour votre téléphone est très importante. Et Kasa brille dans ce département.

L’application autonome est riche en fonctionnalités avec la possibilité de définir plusieurs cycles d’activation et de désactivation tout au long de la journée, ainsi qu’un bouton en un clic pour activer ou désactiver les éléments. Votre compte Kasa s’intègre également à Alexa d’Amazon et à l’assistant de Google afin que vous puissiez créer des routines personnalisées ou même simplement crier dans toute la maison lorsque vous souhaitez allumer quelque chose comme un ventilateur ou les lumières de l’arbre de Noël (croyez-moi, vous voulez une prise intelligente pour ceux lumières d’arbres). Vous n’avez même pas besoin d’acheter une sorte de hub.

Mieux encore, ils se branchent directement dans la prise existante de votre mur, donc aucun câblage n’est impliqué. Même si vous savez ce que vous faites, retirer un réceptacle et le remplacer peut être pénible, donc Kasa offre une bien meilleure solution.

J’ai essayé à peu près toutes les marques de prises intelligentes sur le marché, et ce sont celles que j’utilise tous les jours. Si vous recherchez des astuces pour les choses stupides de votre vie ou si vous voulez simplement vous amuser avec un peu de domotique, je peux totalement recommander ces prises Kasa à ce prix avantageux.

