Vous vous inquiétez des frais de scolarité de votre enfant? Voici quelques options de financement

Avec la réouverture et la fermeture des écoles et des collèges, les parents ont été pris entre la pandémie et les délais de paiement. Avec le démarrage de nouvelles sessions, les parents d’enfants scolarisés sont confrontés à de nombreux problèmes.

Les experts de l’industrie disent que la plupart des parents se tournent vers les options EMI (versement mensuel assimilé), pour effacer les frais de scolarité cette année, depuis l’année dernière. Cela dit, il existe des plateformes de financement des frais d’établissement telles que Financepeer, GrayQuest, etc. qui financent le secteur K-12.

Rohit Gajbhiye, fondateur et PDG de Financepeer, déclare: «La plupart de ces plates-formes versent les frais de scolarité de l’année entière aux écoles au nom des parents qui ne sont pas en mesure de les payer, qui peuvent ensuite rembourser le montant à un faible coût.»

L’une des meilleures caractéristiques de la plupart de ces plates-formes est que les parents ont la possibilité de rembourser le montant sur une base EMI à faible coût ou à coût nul. Les experts disent que cela aide généralement à alléger le fardeau des parents tout en aidant les écoles à obtenir les frais de scolarité de l’année entière, permettant ainsi une éducation continue à l’enfant.

Comment ça marche?

La plupart de ces plates-formes de financement des frais d’établissement s’associent à des instituts, par exemple, Fiancepeer a établi un partenariat avec plus de 6000 établissements d’enseignement qui sensibilisent au modèle de financement des frais afin que les parents puissent profiter de l’établissement et ne soient pas obligés de retirer le nom de leur paroisse en raison de problèmes financiers. crise. De plus, les parents dont les enfants ne sont pas scolarisés peuvent bénéficier du service à un taux d’intérêt nominal.

Comment ces sociétés de financement des frais profitent-elles aux parents?

La plupart de ces entreprises paient les frais de scolarité de l’année entière aux écoles au nom des parents, tandis que les parents ont la possibilité de les rembourser sur une base EMI à coût nul. Cela dit, dit Gajbhiye, «le financement est fourni sans aucun frais de traitement ni aucun frais d’intermédiaire. Les parents devront rembourser cela en 6 à 9 versements. »

Par conséquent, les experts disent qu’avec l’aide de ces plates-formes, le fardeau du parent de payer les frais de scolarité diminue et garantit également que l’école ne manque pas de capital pour ses opérations. Les parents bénéficient également d’une protection d’assurance pour les frais d’études à vie de leurs enfants en cas d’incident sans précédent.

En quoi est-ce différent d’un prêt d’études ou d’un prêt personnel?

Le financement des frais est légèrement différent des prêts à l’éducation. Gajbhiye dit: «Dans les prêts à l’éducation, le remboursement commence après la fin des études, mais dans le financement des frais de scolarité, le remboursement se fait au cours de l’année universitaire. Le prêt d’études est généralement pris pour des études supérieures, mais le financement des frais peut être utilisé même pour la maternelle à la 12e année. »

Notez que la durée du paiement du prêt pour études est généralement de 60 mois, mais dans le cas du financement des frais, la durée est de 6 à 12 EMI.

