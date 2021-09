Vous vous rendez à l’aéroport d’Ahmedabad ? La piste SVPIA restera fermée à ces dates ; Vérifier les détails

in

L’aéroport SPVI d’Ahmedabad subira des travaux de revêtement et de maintenance.

Mise à jour de l’aéroport d’Ahmedabad : Attention flyers ! L’aéroport SPVI d’Ahmedabad subira des travaux de revêtement et de maintenance. En raison de ces travaux, l’aéroport international Sardar Vallabhbhai Patel, géré par Adani, a proposé à la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) de fermer sa piste quotidiennement pour une durée de neuf heures du 3 janvier 2022 au mai 2022. L’aéroport SVPI a été cité dans un rapport d’IE disant qu’initialement, la proposition de travaux d’entretien de la piste de l’aéroport d’Ahmedabad devait commencer à partir du 10 novembre de cette année. Cependant, après avoir pris en considération la prochaine saison des fêtes, elle a été reportée à l’année prochaine, a déclaré le responsable de l’aéroport.

Un porte-parole de l’aéroport SVPI d’Ahmedabad a été cité dans le rapport disant qu’initialement, l’entretien de la piste et sa fermeture ont été proposés du 10 novembre 2021 au 31 mai 2022. Cependant, en raison du début de la saison des fêtes ainsi que des commentaires de la fraternité de l’industrie , le SVPI Airport Ahmedabad évalue actuellement l’état et réduit la période de fermeture afin de rendre l’aéroport disponible pour ses passagers. En conséquence, un horaire révisé a déjà été appliqué à la Direction Générale de l’Aviation Civile pour la période du 3 janvier 2022 au mai 2022 de 9h00 à 18h00 hors jours fériés et dimanches. Il s’agit d’assurer une réduction des inconvénients pour les passagers aériens ainsi qu’une expérience de service transparente pendant cette période, a ajouté le porte-parole de l’aéroport.

Selon le porte-parole de l’aéroport SVPI d’Ahmedabad, les travaux de superposition et d’entretien, qui auront lieu l’année prochaine, se concentreront sur le nivellement de la piste et l’évaluation de la pente, le recouvrement de la piste, le nivellement de la zone de sécurité d’extrémité de la piste (RESA) et l’évaluation de la pente, ainsi que la construction de drainage des eaux pluviales ainsi que la réinstallation de la signalisation sur l’aire de manœuvre, a ajouté le porte-parole.

