Vous vous souciez de la taille du capteur de l’appareil photo sur les téléphones (avec des mises en garde)

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Les caméras des smartphones sont généralement bonnes de nos jours, les logiciels jouant un rôle de plus en plus important dans la fourniture de bons résultats. Mais le matériel est un autre élément important de l’équation, la taille du capteur de la caméra jouant également un rôle.

Mais les lecteurs d’Android Authority se soucient-ils réellement de la taille du capteur de l’appareil photo d’un téléphone ? Nous avons mené un sondage pour le savoir, et voici comment vous avez voté.

Vous souciez-vous de la taille du capteur de l’appareil photo sur les smartphones ?

Résultats

Notre sondage a été publié le 26 octobre, accumulant près de 1 800 votes au moment de la rédaction. Et le choix gagnant était largement « oui », car plus de 70 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles se souciaient de la taille du capteur de l’appareil photo sur les téléphones.

Il convient de noter qu’un grand capteur d’appareil photo présente de nombreux avantages sur le papier, tels qu’une meilleure capture de la lumière (importante pour les prises de vue en basse lumière) et une meilleure plage dynamique. Nous ne sommes donc pas très surpris de voir des gens choisir cette option.

Il est également intéressant de noter que certains lecteurs qui ont choisi cette option ont reconnu qu’un grand capteur n’était pas automatiquement meilleur et que les résultats sont finalement ce qui compte.

Pendant ce temps, un peu moins de 30% des électeurs ont déclaré qu’ils ne se souciaient pas de la taille du capteur de caméra sur les téléphones. Certains commentaires soulignent des problèmes tels que la faible profondeur de champ et le fait que de nombreuses personnes utilisent simplement l’appareil photo de leur téléphone pour les réseaux sociaux. Il convient également de noter que les capteurs plus grands entraînent également des chocs de caméra, ce qui pourrait être une raison pour laquelle les gens ne se soucient pas non plus de la taille du capteur.

commentaires

Shizuma: Non, à ce stade, j’en ai marre de tout le ridicule avec les appareils photo sur les téléphones car cela les a fait grimper inutilement dans le prix à des niveaux insensés et la réalité est qu’un téléphone ne va pas remplacer un appareil photo approprié et pour le réel cas d’utilisation, la grande majorité des gens utilisent l’appareil photo de leur téléphone pour les médias sociaux, nous avons atteint ce coût à un niveau de qualité notable comme il y a une demi-décennie. Eoaoos : Bien que j’aie cliqué oui sur le sondage, je laisserai mon jugement aux critiques finales. J’espère que ça bouge pour que d’autres puissent suivre. Dommage que le reste soit aussi un Sony, OS etc… Joe Black : Je me soucie des résultats, car plus gros sur smartphone apporte souvent une profondeur de champ beaucoup plus faible… et c’est le tout nouveau problème des vers. Alors non, je ne me soucie pas du plus gros, je me soucie du mieux. En parlant de Sony, j’aime cette « solution » avec deux arrêts /f. Brett : J’ai répondu oui parce que si nous pouvons atteindre le niveau des appareils photo reflex numériques/sans miroir, nous devons avoir des capteurs plus gros. Les appareils photo des téléphones créent de très bonnes photos ces jours-ci et je trouve maintenant que mon reflex numérique accumule la poussière. direwolf : Si ça prend de bonnes photos, c’est tout ce qui compte Jason Duga : Beaucoup d’avantages… seuls les inconvénients sont les limitations de coût et de taille. Il est vrai que le capteur est la seule chose qui compte… d’autres variables comme l’ouverture ou le programme comptent aussi… lorsque la seule variable est la taille du capteur… le capteur le plus grand/le meilleur est supérieur. Jadan James : Personnellement, je pense que la double ouverture est sous-estimée. Sur mon S10, j’aime avoir l’option d’un flou d’arrière-plan supplémentaire de la profondeur de champ 1.5f, mais aussi pouvoir le changer en 2.4f lorsque j’ai besoin d’une profondeur de champ plus large. Beaucoup des inconvénients d’un grand capteur et d’une grande ouverture seraient corrigés avec une double ouverture, je crois

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé des commentaires. Que pensez-vous de ces résultats ? Faites-le nous savoir via la section commentaires.