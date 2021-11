par Victoria Taft, PJ Media :

Il n’y aura pas de caméras dans la salle d’audience lorsque le procès pour canular racial de Jussie Smollett débutera à Chicago après près de trois ans de retard. C’est étrange parce que l’acteur d’Empire a échangé sur l’acte «d’artiste sérieux» de son personnage dans la série pour acheter de la sympathie pour son canular en 2019. Beaucoup de gens qui devraient mieux savoir sont tombés amoureux.

Étant donné que tant de temps s’est écoulé et qu’il peut y avoir des lapins de poussière là où se trouvaient les souvenirs de Joosie Smoolyay (comme l’a surnommé le comédien Dave Chappelle), revoyons les détails de son crime contre la société polie.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Alors que l’ancienne grande émission d’Empire faisait un lent déclin chez Fox et que les producteurs marchandaient avec lui pour de l’argent, Joosie a perpétré son premier canular apparent dans une tentative malsaine d’attirer l’attention au cours de la deuxième année de la présidence Trump.

Smollett dit que quelqu’un – avec l’adresse de retour de MAGA – lui a envoyé une enveloppe avec de la poudre blanche, ainsi qu’un « bâton accroché à un arbre, avec des lettres découpées disant: » Smollett Jussie, tu mourras noir [expletive]. «

Lorsque ce canular ne lui a pas attiré suffisamment d’attention, une semaine plus tard, Smollett a mis en scène son propre faux assaut.

Conseillé: Les mythes de la victimisation noire et de la suprématie blanche aux États-Unis d’aujourd’hui

Smollett a affirmé que deux hommes portant des chapeaux MAGA rouges, dont au moins un était blanc, l’avaient sauté sur lui alors qu’il se promenait dans le métro par des températures inférieures à zéro pour prendre un sandwich à 2 heures du matin dans le centre-ville de Chicago. Les hommes, a-t-il déclaré à la police, ont crié que « c’est le pays MAGA », lui ont versé de l’eau de Javel et ont lancé des insultes racistes et anti-gays. Enfin, ils ont enroulé un « nœud coulant » autour de son cou.

L’acteur est rentré dans sa luxueuse maison et a appelé la police, où il leur a montré son sandwich partiellement mangé et la corde autour de son cou.

#BREAKING : une nouvelle vidéo montre Jussie Smollett avec une corde autour du cou après une attaque présuméehttps://t.co/1x8mh3eyhB – TMZ (@TMZ) 24 juin 2019

Pratiquement personne ne croyait à son histoire. Eh bien, personne à part Hollywood, les Obama et Kamala Harris. Et Kim Foxx. Foxx, le procureur de Chicago soutenu par George Soros, a fait semblant de prendre l’attaque au sérieux et s’est récusée après avoir dénoncé l’attaque raciste. Puis elle a surpris tout le monde lorsqu’elle s’est retirée et a abandonné les 16 chefs d’accusation de l’acte d’accusation.

Kamala Harris – vous savez, l’ancien sénateur et vice-président actuel – a qualifié le canular de « tentative de lynchage des temps modernes » et a exigé que le reste d’entre nous, qui n’avait rien à voir avec son canular racial, « devions faire face à cette haine. «

Lire la suite @ PJMedia.com