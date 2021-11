Vous vous souvenez de Pokémon Smile ? Il vient de recevoir sa toute première mise à jour

Pokémon a eu sa juste part de retombées insolites au fil du temps – vous vous souvenez de l’étonnamment décent Learn With Pokémon: Typing Adventure sur Nintendo DS? – mais aucun ne se trouve aussi haut sur l’échelle « nous ne nous attendions pas à ça » que Pokémon Smile.

Sortie l’année dernière, Pokémon Smile est une application pour smartphone conçue pour encourager les enfants à se brosser les dents régulièrement et correctement avec l’incitation d’attraper des Pokémon pour le faire. Étant le grand média de jeux sérieux que nous sommes, nous avons en fait partagé une critique de l’application lors de sa sortie, louant son design adorable et ses activités amusantes, mais critiquant sa technologie de suivi plutôt sévère.

L’application a reçu sa toute première mise à jour au cours du week-end, corrigeant des bugs, ajoutant des Pokémon et peaufinant quelques fonctionnalités. Les nouveaux Pokémon ajoutés sont Smeargle, Ludicolo, Mime Jr. et Dedenne, et les notes de mise à jour de l’application se trouvent ci-dessous :

– Ajout de Pokémon et Pokémon Caps supplémentaires.

– Les options « Durée de la session de brossage » et « Prendre des photos en jeu » dans le menu « Paramètres de brossage » peuvent désormais être définies séparément pour chaque utilisateur sur un appareil.

– Corrections de bugs.

Nous vous laisserons avec la bande-annonce du jeu au cas où tout cela serait nouveau pour vous. Regardez comme les Pokémon sont mignons…

