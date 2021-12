Vous vous souvenez de Ryan Zinke ? Eh bien, il se présente à nouveau au Congrès et s’est juste humilié au-delà de toute croyance

De toute évidence, l’esprit MAGA moyen ne peut pas accéder à certaines des connaissances les plus élémentaires et générales concernant le fonctionnement de l’infrastructure de notre société.

Neuf-cinq pour cent des Américains ont une sorte de vague connaissance de l’énergie qui n’est ni créée ni détruite. Mais lorsqu’il s’agit de l’utilisation réelle de l’énergie et de « comment » passer à l’énergie verte, tant de choses restent hors de leur portée. Les libéraux adorent l’idée d’« énergie renouvelable », c’est-à-dire l’énergie fournie par le soleil et le mouvement naturel de la Terre, solaire, vent, marée, barrages (en quelque sorte) et… « autre ». pour de très bonnes raisons, ils sont propres et renouvelables.

Les conservateurs aiment le fait de pouvoir dire aux idiots « Que se passe-t-il lorsque le vent ne souffle pas ou que le soleil ne brille pas ? » Et que leurs électeurs pensent que nous sommes perplexes.

Ils nous croiraient probablement si nous leur disions que nous l’avons stocké pour une utilisation ultérieure. Mais comme vous le savez, non, cela ne fonctionne pas comme ça. La seule chose qui stocke l’énergie pour l’avenir est une batterie et bien que nous en ayons de meilleures que jamais, quiconque dont les phares sont épuisés avec une grosse batterie de voiture lourde sait que nous ne faisons pas fonctionner les villes avec des batteries.

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Nous devons utiliser à peu près la même quantité d’énergie tout le temps. Et oui, il y a des moments où le soleil ne brille pas et le vent ne souffle pas, ce sont les moments où nous devrons peut-être libérer un peu plus d’eau des barrages, peut-être utiliser plus de gaz naturel, ou – désolé les libéraux, mais nucléaire d’une certaine sorte est dans notre avenir, trop d’énergie stockée là-bas pour la laisser inexploitée. Nous devrons évidemment mieux planifier la sécurité et l’élimination des déchets qu’avant, mais cela doit faire partie de l’avenir si nous voulons refroidir cette planète.

Les conservateurs veulent préserver la dépendance au pétrole, l’énergie qui a enrichi tant de républicains. Pour être juste, les hydrocarbures ont permis à l’économie mondiale d’exploser et pour le 20ème siècle de révolutionner le monde. Mais cela a eu un prix énorme, que nous devons réparer, rapidement, et cela implique de comprendre que s’inquiéter de manquer de « vent » devrait humilier suffisamment quelqu’un pour reconsidérer s’il a quelque chose à contribuer à la discussion.

Voici MAGA Cong. La peur du candidat Ryan Zinke :

Ryan Zinke, l’ancien secrétaire à l’Intérieur de Trump, pense que nous allons manquer de vent. Il essaie de revenir au Congrès. pic.twitter.com/afVNresKmA – PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) 25 décembre 2021

Heureusement, tant que le soleil brille, créant des hautes et basses pressions autour de la terre, nous ne manquerons pas de vent, et c’est en quelque sorte le but.

Que se passe-t-il quand le vent ne souffle pas ? Peut-être que le soleil brille fort quelque part à proximité ? Peut-être que nous couvrons le pays de tant de panneaux et de turbines que nous n’avons jamais besoin de nous soucier d’un seul domaine, peut-être que nous libérons plus d’eau du barrage, peut-être que nous brûlons plus de gaz naturel, ou peut-être que nous utilisons plus d’énergie nucléaire dangereuse.

Nous n’avons jamais à nous soucier de manquer de vent. Nous devons juste être intelligents sur les choses. Zinke et tout son personnel semblent avoir échoué à un test très basique.

Non, il n’a pas encore été retiré.

****

[email protected] et sur Substack : beaucoup de bruit pour tout