Vous vous souvenez du mariage de rêve de Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk dans les Hamptons ?

Et, comme le suggère la description de Goop, il ne restait à la fin de la nuit que deux personnes remplies de gratitude d’avoir trouvé ce genre de relation à ce stade de leur vie.

“Je suis tellement reconnaissant”, a réfléchi Paltrow des semaines plus tard à Glamour UK “C’est différent d’être au milieu de la quarantaine; recommencez et apportez toute votre expérience, votre douleur, votre bonheur, votre souffrance – tout. C’est en fait très encourageant. Je je me sens très optimiste !”

Ayant chacun vécu l’engagement du mariage et la déception de la séparation (“Le divorce est terrible, même quand c’est la bonne chose à faire”, a noté Falchuk au Wall Street Journal), cela signifiait encore plus replonger dans la mêlée.

“Je pense que le mariage est une institution, une poursuite et un effort vraiment beaux, nobles et utiles”, a expliqué Paltrow dans le numéro de novembre 2018 de Marie Claire UK. “Parce que je ne pense pas que tu te maries et c’est tout – je pense que c’est le début. Tu crées cette troisième entité, ce troisième être que tu dois nourrir et soigner. Pendant un moment, j’ai pensé, je ne sais pas si je le faisais à nouveau. J’ai mes enfants – à quoi ça sert ? Et puis j’ai rencontré cet homme incroyable, qui m’a fait penser, non, cette personne vaut la peine de prendre cet engagement. Je suis vraiment du genre à se marier . “