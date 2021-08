Vous vous souvenez quand ces célébrités travaillaient pour d’autres stars ?

Ensuite, Kanye a payé en avant, acceptant de rencontrer un diplômé de l’Université de Pennsylvanie qui naviguait dans l’industrie musicale de New York. “Mon colocataire me disait : ‘Tu dois rencontrer mon cousin, Kanye. Il travaille sur l’album de Jay-Z”, s’est souvenu John lors d’un événement du Tribeca Film Festival en 2018 sur cette première rencontre. “Il travaille avec tous ces gars de Roc-A-Fella.”

Bientôt, les deux nouveaux venus se rencontrèrent dans l’appartement de Kanye à Newark. “Il me donnait des beats pour ma démo et je leur écrivais, puis je chantais des crochets sur le sien”, a déclaré John. Et lorsque l’artiste de The College Dropout a finalement signé un contrat d’enregistrement avec Roc-A-Fella, il a également obtenu le feu vert de son nouveau copain. Légende partagée, “Je pense qu’ils lui ont donné plus de prix pour qu’il puisse juste faire des beats pour eux et ils voulaient juste le garder à la maison. Mais, finalement, il a convaincu tout le monde:” Je suis un artiste. Je ne suis pas seulement un producteur. Je suis un artiste. Oh, et, au fait, j’ai signé ce gamin vraiment cool, John Legend de l’Ohio, et vous devriez le signer aussi. ‘”

Un combiné de 32 Grammys plus tard, on peut dire que c’était une bonne décision.