Vous vous souvenez quand Jake Paul a exposé des vidéos privées avec la copine de Rival ? (Vidéo)

Alors que le grand combat de Jake Paul contre l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley approche à grands pas, il convient de se rappeler sans doute son effort le plus diabolique à ce jour pour se mettre dans la tête d’un rival.

Il était une fois, avant que Woodley n’entre en scène et avant que Ben Askren ne détruise sa carrière et sa réputation dans un combat dont certains (dont au moins une légende et un champion de l’UFC) sont convaincus qu’il était truqué, tout le monde attendait avec impatience une confrontation entre Paul et Conor. McGregor BFF Dillon Danis. La paire a lancé beaucoup de mots durs pendant des mois, et cela a abouti à un mouvement de troll de tous les temps de Paul.

Ce mouvement ?

Paul a publié une vidéo de lui-même, apparemment la petite amie de FaceTiming Danis, Savannah Montano, puis a laissé libre cours à l’imagination de chacun.

“Aye Dillon Danis, viens récupérer ta copine”, a écrit Paul dans une capture d’écran de son FaceTime.

Pour des raisons évidentes, Montano a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des ennemis de Paul et des fans de Danis, alors elle s’est tournée vers les réseaux sociaux pour y remédier.

“Je veux juste dire que tous ceux qui ne sont pas les fans de 12 ans de Jake Paul peuvent clairement voir qu’il est juste un putain de perdant, et je ne sais pas comment il a obtenu mon numéro”, a-t-elle déclaré.

“C’est embarrassant, et je ne veux pas être associé [with it]. C’est foutu que je sois utilisé comme un pion dans ces taureaux ** t.

Peu de temps après, à la lumière de sa performance extrêmement réussie contre l’ancienne star de la NBA Nate Robinson et de la domination susmentionnée d’Askren, Paul a tenté d’appeler McGregor avec des attaques assez personnelles.

“Qu’est-ce qu’il se passe, putain d’irlandais ?” Paul a dit dans une vidéo récente.

« Bonjour Conor McGregor. Je sais que tu bats probablement des vieux mecs dans un bar en ce moment. Ou peut-être que vous vous branlez parce que vous en avez marre de baiser votre femme. Je veux dire, c’est une Conor quatre. Vous pouvez faire beaucoup mieux.

« Mon équipe vous a envoyé une offre de 50 millions de dollars ce matin. 50 millions de dollars en liquide. Preuve de fonds. La plus grosse offre de combat qui vous ait jamais été proposée. Mais tu as peur de me battre, Conor. Tu m’esquives parce que tu ne veux pas perdre contre un putain de YouTuber. Vous êtes 0 – 1 en tant que boxeur. Je suis 2 – 0 en tant que boxeur.

«Je viens de terminer le huitième plus gros événement à la carte de l’histoire. Mais tu veux combattre Dustin Poirier, qui a moins de followers sur Instagram que mon putain de chien. C’est un fait.”

Aïe. https://t.co/r0HoFoJE9h – Jeu 7 (@game7__) 10 août 2021

Malheureusement pour Paul, il n’a pas pu obtenir de réponse et a dû se contenter de Woodley.

Avec une victoire dimanche, cependant, Paul pourrait décrocher ce gros salaire McGregor qu’il recherche finalement. Et s’il le fait, McGregor espère mieux que sa femme ne finira pas FaceTiming avec The Problem Child.

