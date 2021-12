Vous vous souvenez quand Nick Jonas et Priyanka Chopra ont continué à se marier ?

« Surtout des choses à ne pas faire », a plaisanté le milieu Jo Bro. « Ils étaient tous les deux absolument magnifiques. Tous les 18 de Nick [were] « Avec Kevin, a-t-il poursuivi, ses vœux d’hiver se sont produits pendant une tempête de neige », alors peut-être ne vous mariez pas en décembre. Et pour Nick, il y en avait pas mal, mais je dirais s’en tenir à un. Un et c’est fait. »

Eh bien, deux, en fait, lui et Turner se sont mariés légalement à Las Vegas après les Billboard Music Awards avant leur liaison française cet été-là.

Remarquant le tourbillon qui s’était engagé en juillet pour verrouiller une salle en octobre, Chopra a déclaré à Elle UK: « Nous avions un mois et demi pour planifier, alors nous nous sommes dit: » Ouais, ouais, ouais, comprenons-le, ‘ »ce qui rend la nature exagérée encore plus impressionnante, TBH. « C’était très extravagant », a-t-elle poursuivi. « J’espère que vous ne le faites qu’une seule fois. Alors ça va. »

Avec juste quelques célébrations supplémentaires pour la bonne chance.

