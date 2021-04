Instagram / WENN / Instagram

Les diatribes du rappeur arrivent après qu’OJ ait appelé la star des Los Angeles Lakers pour avoir tweeté, “ YOU’RE NEXT #ACCOUNTABILITY ”, aux côtés d’une photo du policier Nicholas Reardon, qui a tué mortellement M’Khia Bryant, dans un message maintenant supprimé.

Boosie Badazz (Lil Boosie) a quelques mots de choix pour OJ Simpson. Prenant à son compte Instagram, le rappeur de Baton Rouge a fustigé OJ, qui était auparavant venu à James Lebron pour avoir exigé la responsabilité du policier Nicholas Reardon qui a tué Ma’khia Bryant.

«OJ Simpson… Comment diable allez-vous dire à LeBron [to] taisez-vous pour parler de notre course, vous êtes censé parler de notre course », a déclaré Boosie au JO le vendredi 23 avril.« Je vous encourageais! Nous vous avons libéré. … La communauté noire vous a libéré! Et vous voulez leur dire de se détendre? Vous devez vous détendre. ”

Il a continué à critiquer l’ancien porteur de ballon de football, qui a remporté le «Procès du siècle» en 1995 après avoir été acquitté des accusations de meurtre lors de la mort en juin 1994 de son ex-épouse Nicole Brown Simpson et de son ami Ron Goldman. se détendre. Obtenez les f ** k sur les noix de Lebron. Vous vous trompez d’homme. Tu es censé être en première ligne pour cette merde noire. ”

Les diatribes de Boosie arrivent après qu’OJ ait appelé LeBron pour avoir tweeté, «VOUS ÊTES SUIVANT #ACCOUNTABILITY», à côté d’une photo de Nicholas dans un message maintenant supprimé. Le tweet a déclenché la rage car beaucoup ont accusé la star de la NBA d’incitation à la violence. Parmi les critiques figuraient OJ, qui a déclaré dans une vidéo Twitter jeudi: «Parfois, vous devez prendre votre temps et être un peu plus patient avant de commenter certains de ces mauvais incidents qui se produisent avec certains services de police.»

«Ce que j’ai vu quand j’ai vu le truc en entier, le policier n’avait pas le choix, a-t-il répondu. Nous aurions aimé qu’il ait pu tirer un taser, nous aurions aimé qu’il puisse le faire d’une autre manière, mais dans ce cas, s’il n’avait pas fait ce qu’il a fait, il me semble qu’une autre jeune américaine se serait fait prendre la vie. Je ne peux rien reprocher à ce qu’il a fait. J’aurais aimé que ce soit différent, mais je ne peux rien lui reprocher », a-t-il dit.

Sous-titrant le clip, l’homme de 73 ans a écrit: «Attendez les faits! #James Lebron.”

Quant à LeBron, il a clarifié dans les tweets de suivi: «LA COLÈRE fait du bien à chacun de nous et cela m’inclut! Rassembler tous les faits et éduquer le fait cependant! Ma colère est toujours là pour ce qui s’est passé cette petite fille. Ma sympathie pour sa famille et que la justice prévale!

Le joueur des Los Angeles Lakers a ajouté: «Je suis tellement fatigué de voir des Noirs tués par la police. J’ai pris le tweet parce qu’il est utilisé pour créer plus de haine – Il ne s’agit pas d’un officier. il s’agit de l’ensemble du système et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme. J’ai tellement besoin de plus de RESPONSABILITÉ. »

