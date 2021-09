Vous voyagez à Goa cette saison des fêtes? Les principales tendances de voyage à suivre avant de partir

L’hésitation à voyager est comparativement moindre, avec la diminution des cas de COVID et l’augmentation des vaccinations, qui ont rendu les voyageurs plus confiants pour franchir le pas. (Image : Le Westin)

Goa fait à nouveau signe aux voyageurs ! COVID-19 a changé le monde que nous connaissons, plus encore pour ceux qui aimaient errer et explorer le monde à leur guise. Rappelez-vous, la célèbre citation de David Mitchel « Voyagez assez loin, vous vous rencontrez », et il est clair que ces sages paroles appartiennent à un monde avant que la pandémie ne frappe durement.

Devriez-vous prendre un poste de travail?

Qu’est-ce qu’un poste de travail exactement ? Travailler tout en prenant des vacances le résume bien. Au départ, lorsque la pandémie a frappé, les gens se sont sentis rassurés par le fait qu’ils étaient avec des membres de leur famille. Enfermés longtemps dans le même espace et avec le stress du travail à domicile régulier, un sentiment d’agitation a commencé à s’installer chez la plupart des gens. De toute évidence, les gens sont maintenant désireux de prendre des vacances et de passer des moments de détente en famille tout en équilibrant le travail.

« Les gens préfèrent les destinations courtes et praticables. De plus, la demande d’emplacements éloignés a augmenté. Goa traverse toujours sa phase hors saison en pleine période de fête. Avec des personnes épuisées par le travail à domicile, il y a eu une augmentation du nombre de postes de travail. De plus en plus, sans compromis sur la qualité, les gens recherchent des options abordables. La sécurité et l’hygiène sont toujours une priorité pour les gens et ils recherchent des hôtels, qui en font leur priorité absolue. En tant qu’hôtel situé au centre d’Anjuna, notre objectif principal est de nous assurer que nos clients vivent cette expérience au maximum », a déclaré Sunil Kumar, directeur général de l’hôtel Westin, Anjuna, à The Financial Express Online.

Hôtelier avec plus de deux décennies d’expérience dans des hôtels de luxe de classe mondiale tels que les hôtels Oberoi, St Regis, Westin, Hyatt et plus, Sunil Kumar comprend les défis et les tendances relatifs au segment de l’hôtellerie. Selon lui, les fêtes de fin d’année redonnent espoir à l’hôtellerie et marquent la voie du renouveau. Les voyages ont repris avec la saison des fêtes et les longs week-ends à Goa sont de retour dans une ambiance festive !

Goa vaut-il la peine d’être visité en 2021?

En 2020, lorsque les restrictions de voyage ont commencé à s’assouplir et que les vols intérieurs ont repris, Goa s’est avérée être l’une des destinations de voyage les plus populaires du pays. Le nombre de réservations de voyages à destination de Goa a dominé la liste tout au long de l’année dernière, indiquant clairement qu’elle reste une destination de loisirs de premier plan pour les voyageurs indiens qui souhaitent se détendre et profiter d’une pause par rapport à la nouvelle normalité.

Les récents lancements d’hôtels à Goa indiquent également que la hausse de la demande reste robuste. Fortune Hotels, membre du groupe hôtelier ITC, a récemment signé un accord pour l’ouverture d’un complexe à Benaulim, dans le sud de Goa. En octobre, la station devrait ouvrir ses portes, coïncidant ainsi avec la saison des fêtes. De plus, avec ce dernier ajout, Fortune Hotels a conclu 50 alliances couvrant 43 villes à travers le pays et propose trois offres uniques à Goa même et reste prêt à multiplier son inventaire dans la destination de vacances la plus populaire d’Inde.

Combien de jours suffisent pour un voyage à Goa ?

Avant la pandémie, les gens prenaient de courts week-ends à Goa et parfois jusqu’à une semaine ou plus. Désormais, les voyageurs se rendant à Goa choisissent de rester plus longtemps. En 2020, plusieurs tendances de voyage ont montré que les voyageurs ont continué à réserver des villas, des chambres d’hôtel adaptées à leur budget et à profiter de la pause de la «nouvelle normalité» en mettant l’accent sur le travail et le plaisir de chaque minute.

Quelle est la haute saison à Goa ?

Décembre marque le début des festivités de Goa alors qu’il se prépare à une ambiance de carnaval et marque sa haute saison la plus colorée pour célébrer Noël. La haute saison se poursuit jusqu’en janvier, coïncidant avec les célébrations et les fêtes du Nouvel An à Goa.

Exprimant des perspectives optimistes pour la prochaine saison des fêtes, Sunil Kumar informe : « Ce sera la première saison des fêtes du Westin Goa comme nous l’avons lancé en avril 2021. Nous pouvons dire sur la base des réservations que nous avons reçues jusqu’à présent que la saison des fêtes verra familles comprenant plus de deux membres voyageant ensemble et profitant des festivals Durga Puja et Diwali. L’hésitation à voyager est comparativement moindre, avec la diminution des cas de COVID et l’augmentation des vaccinations, qui ont rendu les voyageurs plus confiants pour franchir le pas. Avec le plafonnement des réservations, l’expérience globale pour les clients est également devenue plus intime et adaptée à leurs demandes.

Pour les hôtels et centres de villégiature de Goa, la prochaine saison des fêtes est au cœur de l’activité hôtelière et offre une feuille de route pour la survie même si les fermetures liées à la pandémie ont déclenché des inquiétudes liées au maintien à flot des entreprises hôtelières. À cette fin, l’esprit festif d’espoir se renouvelle à travers de nouveaux lancements d’hôtels et de nouvelles offres dont Goa continue d’être témoin alors qu’elle prévoit d’accueillir à nouveau les voyageurs.

