Vous voyagez à Singapour ? Voici pourquoi vous devez tout savoir sur les voies de circulation vaccinées

Voie de circulation vaccinée : Les voyages internationaux n’étaient plus une affaire facile après que Covid-19 a frappé le monde. Des pays du monde entier ont expérimenté et mis au point divers concepts pour assurer la sécurité des déplacements et des déplacements des passagers entre les différentes nations. Certains des plus courants que nous connaissons sont la bulle d’air, les passeports vaccinaux, le système de feux de circulation et les couloirs de voyage. Le dernier à ajouter dans la liste est Vaccinated Travel Lane (VTL). Introduit par Singapour, ce processus n’en est qu’à ses débuts mais les experts estiment que cela pourrait devenir une pro forma pour les juridictions qui s’ouvrent aux voyageurs vaccinés contre le COVID-19. Approfondissons le sujet.

Voies de circulation vaccinées : signification

Les VTL ne sont rien d’autre qu’une extension des couloirs de voyage mais ne sont destinés qu’aux voyageurs entièrement vaccinés. Singapour a établi des VTL avec deux juridictions à ce jour, l’Allemagne et le Brunéi Darussalam. Ce qui signifie que les passagers entièrement vaccinés de ces deux endroits sont autorisés à arriver à Singapour pour n’importe quel motif de voyage, mais aussi sans exigences de quarantaine, qui sont par ailleurs importantes pour les voyageurs se rendant à Singapour.

Comment fonctionnent les VTL ?

Dans les langues les plus simples, Singapour désignera des vols spécifiques pour les passagers ayant un Vaccinated Travel Pass (VTP). Ces vols se feront de l’autre côté de la voie. Les passagers entièrement vaccinés peuvent demander un VTP à partir du 1er septembre pour voyager à partir du 8 septembre sur les vols désignés. Les citoyens de Singapour et les résidents permanents, cependant, n’ont pas besoin de demander le VTP pour rentrer chez eux sous le VTL.

Comment faire une demande de VTL

Tout d’abord. Pour demander un VTP, les voyageurs doivent être entièrement vaccinés. Un individu est considéré comme complètement vacciné 14 jours après avoir reçu le régime complet d’un vaccin autorisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui comprend le Covishield du Serum Institute, pour une utilisation d’urgence. Les demandes doivent être soumises 7 à 30 jours calendaires avant la date prévue pour entrer à Singapour. Bien que la quarantaine ne soit pas requise pour les passagers ayant un VTP, ils doivent tout de même passer un test RT-PCR 48 heures avant l’heure de départ et prépayer leurs tests PCR covid des jours 3 et 7 après l’arrivée lors de la demande de VTP.

Qu’en est-il des passagers qui ne sont pas complètement vaccinés ?

Les personnes sans VTP seront également autorisées à voyager dans le pays, mais elles seront soumises à des exigences strictes de quarantaine à leur arrivée à Singapour. Lufthansa, un transporteur allemand, commencera à exploiter ses vols VTL entre Francfort et Singapour à partir du 16 septembre. Il volera deux fois par semaine les jeudis et samedis. Singapore Airlines exploitera ses vols VTL entre Francfort et Singapour le 7 septembre et entre Munich et Singapour le 8 septembre.

