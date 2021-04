Vous voyagez au Kerala? Tests RT-PCR, isolement strict, couvre-feu nocturne et autres protocoles de sécurité pour les passagers nationaux

Le département de la santé du Kerala ayant révisé les directives pour les voyageurs nationaux, il est désormais obligatoire pour tous les voyageurs nationaux de s’inscrire sur le portail e-Jagratha. (Image: Twitter / Tourisme Kerala)

Envisagez-vous de visiter le Kerala? Connu comme le paradis des voyageurs, le Kerala s’est classé parmi les destinations les plus populaires du pays après l’assouplissement des restrictions de verrouillage l’année dernière. Cependant, avec la flambée actuelle des cas de COVID-19, ceux qui se rendent au Kerala doivent se familiariser avec certaines des décisions clés prises pour freiner la flambée des cas de COVID-19. Le département de la santé de l’État ayant révisé les directives pour les voyageurs nationaux, il est désormais obligatoire pour tous les voyageurs nationaux de s’inscrire sur le portail e-Jagratha.

Les voyageurs nationaux doivent subir les tests RT-PCR 48 heures avant leur arrivée dans l’État ou immédiatement après leur arrivée dans l’État. Ceci est quel que soit le statut vaccinal des voyageurs.

Tests RT-PCR à l’arrivée pour les voyageurs nationaux au Kerala

Pour les voyageurs optant pour des tests RT-PCR à l’arrivée, ils sont tenus de maintenir une isolation stricte de la chambre sur leur lieu de séjour jusqu’à ce que les résultats soient disponibles.

Dans le cas où le résultat du test RT-PCR d’un voyageur est positif, le patient doit consulter immédiatement un médecin.

Si le résultat est négatif, la personne est tenue de se conformer à des protocoles de sécurité stricts qui sont obligatoires dans l’État, tels que le port d’un masque, le maintien de l’hygiène des mains et la distanciation sociale. En cas de symptômes tels que rhume, toux, essoufflement, douleurs musculaires, la personne doit consulter immédiatement un médecin.

Les voyageurs qui ne subissent pas le test RT-PCR sont tenus de rester 14 jours dans un isolement strict à compter de la date d’entrée dans l’État,

Règles de couvre-feu de nuit au Kerala

Pour les voyageurs nationaux, il est important de savoir que pendant deux semaines à partir de mardi, des couvre-feux nocturnes ont été annoncés de 21 heures à 5 heures du matin. Les directives indiquent clairement que les salles de cinéma et les centres commerciaux doivent être fermés à 19h30. La police intensifiera ses contrôles dans tous les établissements pour s’assurer que les directives sont strictement suivies.

Cependant, il n’y a aucune restriction sur les transports publics.

La deuxième vague de coronavirus frappe le tourisme au Kerala

Un favori des voyageurs mondiaux et nationaux pendant les mois d’été et de mousson, le secteur du tourisme du Kerala est actuellement confronté à des défis sans précédent avec la flambée actuelle des cas de COVID-19. Les guides touristiques de l’État et les séjours à domicile sont également aux prises avec la situation sombre. En règle générale, le tourisme au Kerala est témoin d’une augmentation des voyages intérieurs pendant les vacances d’été. Cette année, on ne sait pas exactement comment les tendances du voyage vont évoluer.

En gardant cela à l’esprit, le directeur du tourisme du Kerala a proposé de prolonger une aide financière ponctuelle pour 251 de ses guides touristiques approuvés par Kerala Tourism et 77 guides travaillant dans l’État sous India Tourism.

Un portail en ligne sera prochainement lancé pour sa bonne mise en œuvre et pour éviter toute duplication d’assistance. Les détails de la notification sont déjà fournis sur le site Web de Kerala Tourism.

Il est conseillé à tous les voyageurs nationaux à destination de l’État de suivre les protocoles de sécurité dès leur arrivée.

