Vowles: La nouvelle de la retraite de Nico Rosberg en 2016 a été “ un moment bizarre ”

La nouvelle de la retraite de Nico Rosberg après avoir remporté le Championnat du monde 2016 a pris toute la communauté de F1 au dépourvu – mais plus encore dans l’équipe Mercedes.

Le stratège en chef des Flèches d’Argent, James Vowles, estime que la décision de l’Allemand de demander la résiliation de son contrat était «bizarre» étant donné qu’il aurait encore la chance de gagner des courses dans les années à venir et d’ajouter potentiellement un autre championnat à son nom.

Vowles a révélé les circonstances dans lesquelles la nouvelle du départ de Rosberg a été donnée aux cadres supérieurs de l’équipe.

«Toto [Wolff] nous a appelés au bureau et nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre », a déclaré Vowles sur le podcast Beyond The Grid.

«Mais si Toto disait« énumérez cinq choses que je serais peut-être sur le point de dire », la retraite de Nico ne figurait pas sur cette liste.

«C’était juste un moment bizarre. Même maintenant, il est assez difficile de comprendre pourquoi il a simplement décidé de demander à être libéré de son contrat parce que même s’il n’allait pas battre Lewis à nouveau, il était dans une bonne voiture, il gagnerait des courses, il ferait partie d’une équipe qui faisait quelque chose d’extraordinaire.

«Mais il doit y avoir eu des raisons très personnelles à cela. Il avait manifestement réalisé ce qu’il voulait, mais c’était un grand choc.

Rosberg a emprunté un chemin différent depuis qu’il a quitté le sport, possédant maintenant une équipe Extreme E, devenant un entrepreneur du développement durable et travaillant en tant que spécialiste de la télévision.

Il ne regrette clairement pas non plus une telle décision, le joueur de 35 ans ayant précédemment déclaré qu’il n’avait aucune intention de reprendre le volant dans quelque format que ce soit – en particulier avec les effets de l’effort qu’il aura fallu pour battre Lewis Hamilton. au cours d’une saison, en plus de vouloir passer plus de temps avec sa famille.

L’Allemand a déclaré au moment de sa retraite qu’il n’était pas sûr d’avoir “ les balles ” pour le faire, mais le fait de savoir que son dernier grand prix était sur lui a soulagé toute pression à l’approche de la course décisive pour le titre 2016.

“Ce qui m’a le plus éclairé avant la course de dimanche était la pensée de” Je vais vraiment gagner ici aujourd’hui, ce sera ma dernière course, alors prenons tout en compte “”, a déclaré Rosberg après sa décision.

«Cela a enlevé une partie de cette énorme pression, donc c’était très agréable.

«Cela s’est terminé dès que les lumières se sont éteintes parce qu’après ça, c’était la course la plus intense, folle et difficile de ma vie. Ensuite, ce n’était qu’un processus lundi. Je ne savais pas si j’avais les couilles, donc ça a pris un peu de temps.

«J’ai réalisé ce rêve d’enfance maintenant et je ne suis pas disposé à refaire ce genre d’engagement avant une autre année. Je ne suis pas intéressé à arriver quatrième ou autre. Je suis un combattant et je veux gagner.

