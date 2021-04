Vowles: Rosberg a pris 1000 tours pour faire ce que Hamilton a fait en deux

La confiance des cerveaux de l’équipe Mercedes F1 s’est ouverte sur la rivalité entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg, une rivalité qui n’a pris fin que lorsque ce dernier a arrêté de manière inattendue après avoir remporté un championnat du monde 2016 tendu et dramatique.

Rosberg a joué le deuxième violon à Hamilton dans l’équipe, jusqu’à cette année où il a trouvé quelque chose de plus pour le battre au titre dans l’une des voitures les plus dominantes de cette remarquable ère Mercedes.

Les deux amis d’enfance sont devenus de grands ennemis alors qu’ils se battaient pour le plus gros prix du sport, et les différences entre les deux étaient frappantes selon le stratège en chef de Mercedes, James Vowles.

Il a expliqué dans le dernier podcast Beyond the Grid: «Si vous avez donné mille tours à Nico, il se dirige lentement vers un niveau de performance incroyable. Si vous donnez deux tours à Lewis, il est là, si cela a du sens. Là où Nico a été excellent, c’est que vous lui donnez du temps dans la voiture pour voir ce que fait son coéquipier, il est incroyable, ce qu’il réalise.

En 2016, mais avec seulement les deux pilotes Mercedes comme candidats, la lutte pour le titre a été décidée par cinq points, en faveur de Rosberg. Il a remporté neuf courses, Hamilton dix, mais il a suffi à l’Allemand de le réclamer lors d’une célèbre nuit à Abu Dhabi avant, quelques heures plus tard, de décider de quitter le sport dans un mouvement que personne n’a vu venir.

Vowles a rappelé: «Toto nous a appelés dans le bureau. Et nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre. Mais si Toto nous demandait d’énumérer cinq choses qu’il allait dire, le départ de Nico ne figurait pas sur cette liste. Et c’était juste un moment bizarre.

«Même maintenant, il est assez difficile de comprendre pourquoi il a demandé à être libéré de son contrat. Parce que même s’il n’allait pas battre Lewis à nouveau, il était dans une bonne voiture, il gagnerait des courses, il ferait partie d’une équipe qui faisait quelque chose d’extraordinaire », a osé le stratège.

Des informations supplémentaires ont été apportées à l’équipe, qui est revenue sous le nom de Silver Arrows en 2010, avec Rosberg et Michael Schumacher, sortis de leur retraite pour diriger le nouveau projet dirigé par Toto Wolff, Ross Brawn et Niki Lauda.

Le retour de Schumacher et sa défection de Ferrari ont été un grand prix pour Mercedes sur le plan marketing et, surtout, pour ce que le grand Allemand pouvait apporter à l’équipe en termes d’expérience et d’expertise inégalées.

Mais, en tant que pilote, le septuple champion du monde de Formule 1 a dépassé son meilleur niveau pendant son temps en Argent, et les résultats ne sont pas venus comme il avait été habitué à son apogée Ferrari. Les victoires ne sont pas venues lors de son retour de trois saisons.

Vowles était là à l’époque et a révélé: «J’avais le cœur brisé, vraiment navré pour lui que c’est un gars que nous voulions tous gagner une course, parce qu’il le méritait franchement, et il a mis tellement d’efforts dans l’équipe et tellement de sa vie dans l’équipe que c’était une récompense pour lui et c’était son opportunité tout au long de l’année.

«J’ai eu le cœur brisé par le fait que cette course était là où il a reculé. Je ressentais pour lui – je le ressens encore maintenant – il n’a pas obtenu tous les résultats qu’il méritait compte tenu de la somme qu’il mettait dans l’équipe.

Après trois ans de retour dans l’élite, à la fin de 2012 bien en deçà de la normale avec beaucoup trop de DNF et quelques gros shunts, Schumacher l’a arrêté pour une dernière fois. Cependant, un podium final lui est venu au Grand Prix d’Europe, à Valence, lors de sa dernière saison.

Pour 2013, Mercedes avait réussi à attirer Lewis Hamilton en tant que coéquipier de Rosberg et une perspective très différente a franchi la porte, ce qui a changé la dynamique de l’équipe et le cours de l’histoire; depuis lors, le Britannique a ajouté six titres de F1 supplémentaires à son CV.

Vowles a mis en lumière la façon dont Hamilton a évolué avec l’équipe: «C’est un personnage très différent de celui qui nous a rejoints. Quand il nous a rejoints, c’était un mercenaire, il était là pour lui-même pour gagner des courses.

«Ce désir de gagner n’a pas disparu, mais ce qu’il a réalisé, c’est que vous le faites avec l’équipe et en tant que membre de l’équipe et que vous devenez le plus grand sportif qui existe, grâce à cela. Un individu ne peut pas compter sur lui-même.

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie sur piste de Mercedes, a mis en lumière la transformation de Hamilton: «Dès le début, il avait ce désir implacable de gagner chaque course, se manifestait dans sa conduite, et il poussait et poussait simplement et ne s’arrêtait pas.

«Je pense que maintenant il devient un pilote beaucoup plus calculateur. Dès le premier tour de la première course, il pense aux championnats et s’occupe beaucoup plus de la voiture et des pneus.

«Il ne s’est pas amélioré pour perdre des courses parce que c’est juste dans sa nature. Certainement, son approche du week-end et sa réflexion dans la voiture. Et tout devient vraiment calculé, propre et clinique.

«Au point où si quelqu’un vous demande si Lewis fait des erreurs, vous repensez en arrière et revenez en arrière, pour essayer de vous rappeler des exemples. Son objectif est la perfection et c’est un objectif difficile à choisir. C’est ce qu’il essaie de réaliser », a ajouté Shovlin.

Hamilton vise un huitième titre de championnat du monde de Formule 1 sans précédent, un de plus que Schumacher; le pilote Mercedes s’apprête également à remporter 100 victoires dans l’élite cette saison, il est déjà sur 96. Il ne lui manque également que deux départs d’une incroyable pole position.