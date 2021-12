Vox accueille une nouvelle cohorte de boursiers dans le réseau

Vice président Allison Rockey et rédacteur en chef Swati Sharma ont accueilli la nouvelle cohorte de boursiers de Vox au sein du réseau.

Il s’agit de la deuxième année du programme de bourses Vox, qui offre des postes à temps plein d’une durée d’un an aux aspirants journalistes de divers horizons cherchant à percer dans le domaine. Il vise à répondre au besoin de l’industrie d’inclure des écrivains issus de milieux historiquement exclus de toutes les parties de l’industrie afin de renforcer les rapports, la narration et les entreprises, et de servir des publics divers avec un travail significatif. La bourse offre un mentorat, des sessions de formation avec des leaders de Vox Media et d’autres développements professionnels, y compris un réseau intégré de leadership et de talent éditorial de Vox Media.

« J’ai longtemps cru qu’un secret négligé de notre succès était notre stratégie d’embauche de personnes extérieures à l’industrie », a déclaré Allison Rockey, vice-présidente de Vox. « En faisant venir des enseignants, des avocats, des philosophes et d’autres personnes ayant des expériences vécues et des perspectives différentes, nous sommes mieux placés pour offrir quelque chose d’unique à notre public. Chaque personne qui rejoint notre salle de rédaction nous change, et j’ai hâte de voir comment cette classe de boursiers nous met au défi de penser différemment.

« Nous avons reçu tellement de candidatures incroyables pour la deuxième année consécutive, et je suis tellement fier de cette cohorte talentueuse. Je suis ravi de voir ce qu’ils feront dans les mois à venir ici chez Vox », a déclaré Swati Sharma, rédacteur en chef de Vox.

Cette année, Vox a pu doubler sa classe de bourses grâce à une subvention pour le programme Future Perfect de Vox. Future Perfect est un objectif éditorial unique qui se concentre spécifiquement sur les preuves et la raison pour trouver les meilleures façons de faire le bien. La subvention de la Fondation BEMC, une organisation engagée à promouvoir des opportunités à fort impact pour améliorer la vie à travers le monde, aide à soutenir ce rapport en finançant trois rôles de bourse supplémentaires. Les trois boursiers suivants rejoindront Future Perfect en tant que reporters :

Muizz Akhtar originaire de Houston, au Texas, Muizz a déjà travaillé dans les domaines universitaire, des communications stratégiques, des organisations communautaires à but non lucratif et des campagnes électorales. Plus récemment, avant de rejoindre Vox, Muizz était rédacteur au Stanford Center on China’s Economy and Institutions, où ils ont travaillé sur des articles universitaires liés à la santé publique, à l’éducation et à la réduction de la pauvreté en Chine. Ils ont également fait partie de la Texas Data Quality Coalition, où ils ont plaidé en faveur d’une législation visant à améliorer les résultats en matière de santé publique, en particulier dans les communautés marginalisées.

Miranda Dixon Luinenberg formée comme infirmière en soins intensifs au Canada et s’est impliquée dans la communauté altruiste efficace en lisant et en publiant sur Lesswrong.com. Elle a ensuite travaillé au Center for Effective Altruism dans un rôle opérationnel et financier avant de rejoindre Vox.

Siobhan Siu Bai McDonough est diplômée de Harvard, où elle a écrit sur les voyages, la religion et l’émerveillement. Auparavant, elle a travaillé à Delhi et à Lusaka chez IDinsight, une organisation mondiale d’analyse de données de développement et de conseil, dans le domaine de la recherche et des communications.

Tous les boursiers éditoriaux travailleront avec leurs rédacteurs en chef sur des tâches comprenant la rédaction, la production et la publication. La cohorte de Vox comprend un total de six boursiers d’expériences, d’intérêts et de compétences différents. De plus, les boursiers travailleront de manière éditoriale dans leurs domaines spécialisés à travers le texte, l’audio et la vidéo :

Marron Halley rejoindra l’équipe vidéo de Vox. Elle est diplômée de l’Université George Washington où elle a obtenu un diplôme en journalisme et en études sur les femmes, le genre et la sexualité. Elle est basée à Washington, DC et a travaillé dans la production vidéo pour des sociétés de médias comme Discovery Inc.

Victoria Dominguez rejoindra l’équipe audio de Vox. Elle est diplômée de la Florida State University, où elle a découvert son amour pour la narration audio et a écrit sur la politique et la culture de l’État pour plusieurs publications étudiantes. Elle a fait un stage chez NPR’s Morning Edition avant sa bourse.

Neel Dhanesha fera un rapport sur la technologie pour Recode. Il est écrivain de Bangalore et a suivi le programme de reportage littéraire à NYU, où il a obtenu une maîtrise en journalisme. Avant de rejoindre Vox, il a travaillé pour le magazine Audubon et Radiolab.

Si vous souhaitez soutenir le programme de bourses de Vox avec une subvention, veuillez contacter la directrice du réseau de Vox, Sarah Bishop Woods pour plus d’informations.