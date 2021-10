Vox Book Club: Such a Fun Age, une satire sociale mordante avec une scène de Thanksgiving tueuse

Le Vox Book Club est lié à Librairie.org pour soutenir les libraires locaux et indépendants.

Le canon littéraire américain n’est pas à court de scènes de Thanksgiving cauchemardesques, mais je pense que le Thanksgiving le plus grincheux que j’ai jamais lu apparaît au point culminant du premier roman plein d’esprit et mordant de Kiley Reid, Such a Fun Age.

Que Thanksgiving commence avec la maman-fluenceuse libérale blanche Alix, éveillée la veille du dîner, comptant fièrement dans sa tête le nombre d’invités noirs qu’elle aura à sa table. Ils seront cinq, dont la baby-sitter de sa fille. Mais à l’insu d’Alix (prononcé euh-poireaux ; notamment, elle n’est pas française), quelqu’un d’autre va arriver à son dîner de Thanksgiving – un ex-petit ami qui l’a vue une fois faire quelque chose qu’Alix se sent parfaitement justifié de faire, mais qu’elle reconnaît pourrait faire croire à certaines personnes qu’elle est raciste. Tout va tourner en spirale à partir de là.

Si vous souhaitez vivre ce dîner de Thanksgiving dans toute son horreur, rejoignez le Vox Book Club alors que nous passons le mois de novembre à creuser dans la politique raciale intelligente et la satire sociale d'un âge si amusant. Ensuite, à la fin du mois, nous rencontrerons Reid en direct sur Zoom, et vous pourrez nous y rejoindre.

Le plein Horaire du club de lecture Vox pour novembre 2021

Vendredi 19 novembre : Message de discussion sur un tel âge amusant publié sur Vox.com

Mardi 30 novembre, 17 h, heure de l’Est : Événement virtuel en direct avec l’auteur Kiley Reid. Nous mettrons à jour cet article avec un lien RSVP dès qu’il sera disponible. Les questions des lecteurs sont encouragées!